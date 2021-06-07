Деревянный дом на берегу моря вспыхнул в Карелии

Сегодня в 17:38 пожарные Кемского района получили сигнал о возгорании в поселке Рабочеостровск. Об этом сообщает паблик ОПС по Кемскому району.

На место происшествия выехали две единицы техники и шестеро спасателей. Выяснилось, что горит неэксплуатируемое строение, расположенное на берегу залива Белого моря.

В результате пожара здание было значительно повреждено огнем. Фото источника