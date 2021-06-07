Мотоциклиста оштрафовали в Петрозаводске за нечитаемые номера

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД остановили на улице Антикайнена и оштрафовали мотоциклиста из-за нечитаемых номеров на его транспортном средстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что номера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Фото ГИБДД Петрозаводска