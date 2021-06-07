07 июня 2021, 18:46
Мотоциклиста оштрафовали в Петрозаводске за нечитаемые номера
В ГИБДД напомнили, в каком случае водители могут получить штраф из-за номеров
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД остановили на улице Антикайнена и оштрафовали мотоциклиста из-за нечитаемых номеров на его транспортном средстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Госавтоинспекции напомнили, что номера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Фото ГИБДД Петрозаводска