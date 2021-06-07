Фельдшер осуждена за смерть жительницы Карелии

В Карелии вынесен приговор фельдшеру скорой помощи, по вине которой умерла жительница села Великая Губа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что трагедия произошла в январе 2020 года. Фельдшер скорой помощи Медвежьегорской ЦРБ получила звонок о том, что женщине требуется экстренная помощь. Медицинский работник отказалась ехать на вызов, а дала лишь устные рекомендации по стабилизации здоровья пациентки.

Женщина жаловалась на острую боль за грудиной, в том числе в области сердца. Подруга заболевшей ночью шесть раз вызывала скорую помощь, однако дежурившая на тот момент фельдшер приезжать к больной отказалась, а потом и вовсе стала прерывать телефонные разговоры.

Скорая медицинская помощь по вызову приехала только утром, когда сменилась дежурная, но было уже поздно, спасти женщину не удалось.

Следствие доказало, что именно бездействие медработника повлекло смерть пациентки. Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Учитывая это, суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2 года. Фото factroom.ru