Автомобиль едва не сбил пешеходов после жесткой аварии в Петрозаводске

Сегодня в 14:34 в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Анохина произошло жесткое ДТП. Едва успели спастись пешеходы. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, двигавшийся по улице Анохина, не уступил дорогу машине, ехавшей по Гоголя. После столкновения транспортные средства отлетели в сторону пешеходов, переходивших дорогу. Те едва успели спастись.

В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.