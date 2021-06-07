07 июня 2021, 15:39
Происшествия

Обвиняемый в гибели карельского спецназовца скрылся от суда

Хизир Зубайраев двенадцать раз не являлся в суд по делу о гибели Александра Флегонтова в октябре 2019 года в общежитии в Нальчике

Сотрудник МВД Чечни, которого обвинили в гибели карельского спецназовца, скрывается от суда. Мужчина не приходит на заседания, в связи с чем процесс затягивается. В итоге суд Нальчика объявил в розыск Хизира Зубайраева, сообщил ТАСС адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы семьи погибшего Александра Флегонтова.

По словам адвоката, с сентября 2020 года Зубайраев двенадцать раз не явился на заседание по делу о причинении смерти по неосторожности.

«Из-за этого уже семь месяцев процесс не может продолжаться, при этом проверить уважительность причин неявки полицейского потерпевшая сторона не может. Судья решил объявить Зубайраева в розыск как скрывшегося от правосудия»,

- прокомментировал адвокат.

Напомним: трагедия произошла в октябре 2019 года в общежитии Северо-Кавказского института повышения квалификации в Нальчике. 34-летний старший оперуполномоченный отряда специального назначения «Гром» МВД Карелии Александр Флегонтов погиб в результате драки. 22 октября Флегонтов был похоронен в Петрозаводске. На прощание с ним пришли сотни людей. По словам близких, он не был склонен к конфликтам и старался решать все мирным путем. У него осталось двое детей. Было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Фигурант дела Зубайраев находился под подпиской о невыезде. Ему грозило до двух лет лишения свободы. Полицейский признал вину. (фото bbc.com)

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