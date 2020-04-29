Еще три человека заразились коронавирусом в Карелии

За последние сутки в Карелии выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие зарегистрированы в Петрозаводске, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Количество зараженных выросло до 66.

Еще три человека вылечились. Это жители Петрозаводска, Питкяранты и Кондопоги. Таким образом, количество выздоровевших выросло до 10 человек.

Общая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Карелии составляет 10,8 человека на 100 тысяч населения. Для сравнения: по России этот показатель почти в 6 раз выше - 63,8 человека на 100 тысяч, по Северо-Западному федеральному округу - 51,2.

На самокарантине в Карелии остаются 1796 человек. В местах обсервации - 25 человек.