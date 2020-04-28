Во имя сада и огорода: как заработали строительные магазины в Карелии

«Что, поедем домой?» – «В смысле, поедем домой? Я этого три недели ждала!» Диалог возле строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» ведут молодой человек и его девушка. Желание молодого человека уехать понятно: ко входу в магазин ведет длинная очередь. Приближается еще один мужчина. «По очереди что ли запускают? Ну удачи», – говорит он, разворачивается и уходит.

27 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередное распоряжение, регулирующее жизнь граждан на время эпидемии коронавируса. Губернатор разрешил работу магазинов, торгующих строительными материалами, садово-огородной техникой и инвентарем. Сделано это было в преддверии дачного сезона. Чтобы строительные магазины не превратились в очаги распространения инфекции, Парфенчиков ввел ряд правил. Так, в торговых точках может одномоментно находиться не более одного посетителя на 50 квадратных метров. Если клиентов больше, «лишние» должны ждать на улице. Все обязаны носить маски, а социальная дистанция, что в магазине, что в уличной очереди, не может быть менее четырех метров.

В «Леруа Мерлен» распоряжение губернатора стараются соблюдать. Накануне магазин сообщил, что может принимать не более двухсот клиентов одновременно, поэтому на улице скопилась очередь. Люди держатся поодаль друг от друга. Через громкоговоритель предупреждают: вход – только при наличии маски. У некоторых масок нет, они прикрывают лицо одеждой.

Охранник запускает новых посетителей только тогда, когда выйдут старые. Однако правило работает криво. Например, выходит с покупками один посетитель, а заходит – семейная пара. Новоприбывших ждут санитайзер и бумажные полотенца.

На улице работники опрыскивают антисептиком ручки тележек. Некоторые граждане, в особенности пожилые, норовят проскочить без очереди, в дверь, которая сейчас предназначена для выхода клиентов. Они знают, что магазин открылся, но не в курсе, что просто так в него уже не попадешь.

В другом строительном гипермаркете, ЦСК, атмосфера куда демократичнее. Никаких очередей: пускают всех подряд. Средств дезинфекции для посетителей не наблюдается. На входе в одно здание стоит охранник, который на листе бумаги отмечает входящих и выходящих. По его словам, в зале могут находиться не более 70 человек.

В другом здании – похожая картина. Охранник учета не ведет, однако объясняет, что этим занимается его коллега, наблюдающий за входом через камеру видеонаблюдения (она установлена прямо напротив дверей). Если покупателей становится слишком много, дается команда закрыть доступ в помещение. Мужчина утверждает, что так делать уже приходилось.

В магазине висит объявление: «Примерка одежды и обуви запрещена». Однако за этим, кажется, никто не следит, равно как и за соблюдением социальной дистанции. Главная проблема – повальное пренебрежение требованием носить маску.

Работники гипермаркета, конечно, все с закрытыми лицами, но покупатели на правила откровенно плюют. Кстати, как и следовало ожидать, в магазинах, открытых ради начала дачного сезона, покупатели берут не только грябли и цемент, но и другие товары – явно не первой необходимости.

Строительные магазины по распоряжению Артура Парфенчикова открылись 28 апреля. Губернатор рекомендовал им работать с 7 утра до полуночи.

– Мы увеличиваем время работы, с тем чтобы избежать скопления людей, – обратился глава Карелии к предпринимателям.

Данное пожелание владельцы магазинов проигнорировали. Это было ожидаемо. Ведь раздавать рекомендации губернатор готов всегда, а вот платить работникам сверхурочные из своего кармана – вряд ли захочет.

Георгий Чентемиров

Ранее мы писали о том, как были восприняты нововведения губернатора Парфенчикова в продуктовых магазинах.