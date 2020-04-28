- Мы за мыслью Парфенчикова просто не успеваем!

Распоряжение главы РК Артура Парфенчикова от 27 апреля 2020 года, где наряду с некоторыми послаблениями вводились более жесткие правила торговли, настигло меня на следующий день около 12 часов дня в «Сигме у дома» на Октябрьском проспекте. После увиденного пришлось сделать небольшой крюк, посетив соседние магазины. Как выяснилось, новое распоряжение карельского губернатора дошло не до всех.

В 11.30 в торговом зале магазина «Сигма у дома» было многолюдно. Граждане кучковались у отдела, где продаются фрукты и овощи. Другие отделы не вызывали повышенного интереса. В кассы выстроились небольшие очереди – по два–три человека. Люди привычно держали дистанцию, стараясь не приближаться друг к другу. Многие были в масках, но немало покупателей обходились и без индивидуальных средств защиты.

Новшества затронули отдел алкогольной продукции, выделенный в небольшое отдельное помещение.

Теперь туда пускают по одному, о чем свидетельствует появившееся на входе в алкогольный закуток объявление.

Люди удивлялись, но не сопротивлялись. Женщина, оккупировавшая отдел и тщательно выбирающая себе вино, конечно, вызывала раздражение. Один из ожидавших мужчин плюнул (конечно, не по-настоящему), развернулся и ретировался явно в расстроенных чувствах.

Волнения на входе в минимаркет начались около полудня. К посетителям вышла директор магазина с двумя охранниками и объявила, что по распоряжению главы РК единовременно в торговом зале может находится не более шести человек, вход строго в масках, а новая дистанция между посетителями – четыре метра. Возле входной зоны столпились недоумевающие покупатели, которые не знали, куда им деться. Естественно, не было и речи о дистанции даже в полтора метра, не то что в четыре. Люди все прибывали и пытались войти. Охранники останавливали.

Директору магазина даже пришлось вслух зачитать распоряжение Артура Парфенчикова, чтобы граждане убедились, что это не злая шутка, и теперь жить придется по-новому. Кассиры тоже заволновались. Они сразу поняли, что теперь их тоже ждет невеселая участь. Ведь пять кассиров на шесть покупателей – это явный перебор. При таком потоке достаточно оставить одну работающую кассу.

В соседнем магазине «Дикси», расположенном на улице Мелентьевой, распоряжение главы РК было распечатано и красовалось на информационной доске. Правда, исполнять его, похоже, никто не собирался. В небольшом торговом зале бродили с десяток покупателей, которые, подходя к кассе, забывали обо всех мерах предосторожности, приближаясь друг к другу на недопустимо близкое расстояние. Впрочем, замечания им никто не делал. Сотрудники магазина сказали, что о распоряжении главы РК знают.

- Мы не можем к каждому покупателю продавца приставить,

- раздраженно заметила одна из сотрудниц магазина.

В магазине «Красное и белое» на набережной Варкауса о распоряжении карельского губернатора не знали. Послушать мой рассказ о происходящем в соседних торговых точках собралось несколько продавцов, которые обменивались искренними недоуменными репликами.

- Мы за мыслью Парфенчикова просто не успеваем!

- в сердцах сказала одна из продавцов.

Учитывая неоднократные «гонения» на магазины с алкогольной продукцией, понять ее эмоциональный посыл нетрудно.

В «Магните у дома» на набережной Варкауса о новом документе тоже ничего не слышали. В торговом зале было около десятка покупателей, которые рассредоточились по разным отделам. Возле кассы граждане старались соблюдать дистанцию в полтора метра. О четырехметровой «планке» никто, видимо, не догадывался.

Сотрудница магазина сообщила, что им никаких распоряжений от вышестоящего начальства не поступало. Она сказала, что, дескать, когда будет указание, тогда и начнем работать по-другому.

А вот в соседнем магазине «Градусы» были в полной боевой готовности.

На входе красовалось объявление, что теперь можно только «на троих», точнее в торговый зал будут пускать не более трех человек, причем в масках. На дверях был вывешен текст распоряжения губернатора, а на входе для пущей убедительности разместили яркий плакат, сообщающей о новой дистанции в четыре метра.

Мало того, в магазине стали продавать маски. Как мне объяснили, многоразовые, которые можно будет постирать и вновь использовать. Согласитесь, при нынешних правилах добывания пропитания многоразовая маска – вещь в хозяйстве нужная….

Антонина Кябелева