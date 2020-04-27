27 апреля руководитель карельского управления ФНС России Инна Кравченко в режиме онлайн-конференции ответила на вопросы о том, как и кому будут предоставляться меры государственной поддержки в условиях эпидемии коронавируса. Не секрет, что многие организации и индивидуальные предприниматели, вынужденные прекратить свою деятельность, оказались в критической ситуации.

Но сначала о медицинских работниках. По словам Инны Кравченко, все дополнительные выплаты медицинским работникам освободят от налоговых платежей.

- Выплаты этим героическим людям действительно не будут облагаться налогом. Сколько сказал президент, столько медики и будут получать,

- сказала Кравченко.

Принципиальный для предпринимателей вопрос – это компенсация заработной платы в пределах 1 МРОТ. Об этом много говорилось и на федеральном, и на региональном уровне, но ясности, как и когда пойдут выплаты, нет. Понятно, что претендовать на компенсацию зарплаты для своих сотрудников смогут только предприятия, которые вошли в список особо пострадавших отраслей. И это не единственное условие: есть ограничения в виде торговли подакцизными товарами и уровня зарплаты, который должен быть не ниже средней по отрасли.

Инна Кравченко рассказала, что пока отсутствует документ, регламентирующий порядок осуществления денежной компенсации на зарплату.

- Должен выйти документ, в котором правительство распишет, каким образом эти субсидии будут предоставляться. К сожалению, сейчас ничего подробного по этому направлению мы сказать не можем,

- заметила руководитель УФНС России по РК.

Только с 1 мая 2020 года может начаться прием заявлений. Во всяком случае, на сайте налоговой службы должен заработать сервис, связанный с выплатами субсидий на зарплату. Единственная утешительная новость связана с тем, что, скорее всего, субсидии на компенсацию зарплаты тоже освободят от налогообложения.

Самое большое количество вопросов было связано с так называемыми ОКВЭДами (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Обычно компания заявляла несколько видов экономической деятельности, выделяя один как основной. К примеру, фирма могла заниматься деревообработкой, транспортными услугами и, скажем, розничной торговлей непродовольственными товарами.

До недавних пор указание на основной вид деятельности ни на что не влияло. Если компания в процессе своей работы вдруг с деревообработки переходила главным образом на розничную торговлю, то обычно никто не заморачивался и не вносил изменения в документы, меняя основной вид деятельности. Но с введением мер самоизоляции, когда власть временно запретила деятельность некоторых компаний, основной код ОКВЭД стал решающим при предоставлении мэр государственной поддержки. Ими могут воспользоваться только те предприятия, у которых в качестве основного указан код ОКВЭД, попавший в перечень особо пострадавших отраслей.

И, если компания давно прекратила заниматься деревообработкой, полностью переключившись на розничную торговлю непродовольственными товарами или гостиничный бизнес, но не внесла соответствующие изменения в документацию, то на помощь от государства может не рассчитывать. Во внимание принимается только основной вид экономической деятельности, действовавший на 1 марта 2020 года.

Предприниматели просили внести изменения в законодательство, чтобы меры господдержки оказывались не по формальному указанию основного кода ОКВЭД, а по тому, какой конкретно деятельностью реально занималась компания в последнее время. Инна Кравченко сказала, что понимает логику предпринимателей, указывающих на несправедливость такого подхода. Но решения принимается на уровне российского правительства. Она согласна, что в это правило необходимо внести коррективы.

- Не могу не согласиться, что, действительно, ОКВЭД раньше не попадал в наше мировоззрение. Хотя мы проводили работу с налогоплательщиками, говорили, что если вы ведете основной вид деятельности такой-то, пожалуйста, код ОКВЭД приведите в соответствие,

- заметила Кравченко.

Будут ли исключены дни вынужденного простоя из расчета единого налога на вмененный доход? Но этот вопрос тоже пока нет ответа. Инна Кравченко сообщила, что УФНС РФ по РК такие предложения направляло, и, возможно, время, когда деятельность была прекращена, не будет учитываться при расчете налога на вмененный доход.

Руководитель карельского управления налоговой службы рассказала, что до 31 мая 2020 года приостановлены все выездные налоговое проверки. А проверки, связанные с исполнением кассовой дисциплины, не будут проводиться до конца года. Камеральные проверки продолжатся. В основном они связаны с предоставлением налоговых вычетов.

В УФНС России по РК создан ситуационный центр, куда можно обратиться и задать любые вопросы, связанные с мерами государственной поддержки в связи с эпидемией коронавируса и нюансами налогообложения в этот непростой период. В ситуационный центр можно обратиться по телефону: 8 8142 792002.