Дистанционные банковские сервисы набирают популярность

Всегда находятся люди, которые даже в сложные времена видят не проблемы, а новые перспективы для реализации своих идей. Как сказал однажды Джон Рокфеллер: «Я всегда старался превратить всякое бедствие в возможность». Жизнь в вынужденной изоляции заставляет предприимчивых людей находить на экономическом рынке свободные ниши и создавать новые востребованные продукты и услуги либо подстраивать под эти реалии уже существующий бизнес.

Сейчас как никогда актуальны дистанционные услуги и сервисы. В онлайн переходят крупные и мелкие ретейлеры. В частично цифровом режиме теперь работают предприятия общепита, используя бесконтактную доставку продуктов. Офисы переводят сотрудников на «удаленку». Набирают популярность онлайн - курсы различной направленности: от танцевальных мастер-классов и изучения языков до психологических и юридических консультаций. Люди пытаются максимально монетизировать свои способности и умения, чтобы выстоять в условиях растущего экономического кризиса.

По мнению экспертов, ситуация не сильно изменится и с окончанием пандемии. Многие компании и индивидуальные предприниматели продолжат работать в онлайн - формате, сейчас оценив все его преимущества.

Банковский сектор оказался наиболее подготовленным к сложившейся ситуации. Большинство операций как для частных клиентов, так и для юридических лиц уже давно доступны через интернет. И в текущих условиях это оказывает бизнесу огромную услугу.

«Банки – одна из наиболее технологичных индустрий в России. Это касается как цифровизации сервисов и решений игроков, так и подходов компаний к продвижению и развитию бизнеса в целом. Пользователи активно реагируют на тенденции рынка и переходят на digital - сервисы, которые позволяют им решать ежедневные задачи быстрее и проще»

- отмечает Ирина Алексеева, коммерческий директор Mail.ru Group.

И если Центробанк разрешил кредитным организациям дистанционно открывать счета гражданам всего несколько дней назад, то корпоративный сектор имеет такую возможность уже несколько лет. Те, кого самоизоляция подтолкнула к идее создания нового бизнеса (или кто не успел этого сделать до карантина), могут зарегистрировать его бесконтактно прямо из дома.

В настоящее время существует несколько электронных платформ, позволяющих удаленно зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет. Большинство все-таки предполагает хотя бы один визит в банк или встречу с курьером. Полностью бесконтактным может быть сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета на платформе Сбербанка «Деловая среда». Бонусом пользователь сервиса получит экономию средств - в связи с отсутствием необходимости оплаты государственной пошлины, оформления бумаг и визирования их у нотариуса.

Другой важный плюс – простота. Весь процесс регистрации – это буквально четыре шага и примерно 15-20 минут времени. В помощь пользователю на сайте «Деловой среды» доступны образцы и шаблоны документов, заполненные файлы загружаются по ссылке при оформлении заявки на регистрацию бизнеса. Принятие решения в налоговой службе занимает в среднем 3-5 рабочих дней, не считая дня подачи заявления. Начать пользоваться счетом можно сразу в день подписания документов.

Рано или поздно деловая активность снова начнет расти. Какие-то сферы неизбежно прекратят свое существование, какие-то, наоборот, будут успешно развиваться. Эксперты уже сейчас прогнозируют, в какие сектора экономики можно хоть сегодня начинать вкладывать деньги, используя текущий момент. Отложенный спрос и снижение рыночной стоимости многих предприятий, переживающих сейчас сложный период, открывают интересные возможности для инвестиций и создания новых компаний. Владея актуальными данными, а также новейшими цифровыми инструментами, и в это сложное время можно построить если не финансовую империю, то вполне стабильный и прибыльный бизнес.

Анна Павлова