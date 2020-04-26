В ответ на ультиматум минсельхоза в Карелии сокращается поголовье

Вслед за совхозом "Маяк", который стремительно движется к банкротству, о желании свернуть производство в Карелии заявил собственник другого сельхозпредприятия – ООО «Видлица Агро». Директора негосударственных совхозов предупреждают, что могут пополнить список закрывшихся животноводческих хозяйств, так как им просто не оставили другого выхода.

Коронавирус в данном случае ни при чем. В Карелии, уверены руководители карельских совхозов, набирает силу другой недуг – управленческая близорукость. Хотя не замечать того, как молочное животноводство республики засасывает в трясину неразумных решений, которые плодит карельский минсельхоз, по их мнению, уже невозможно.

Директор ООО «Видлица Агро» Антон Никифоров подтвердил, что видлицкий совхоз, просуществовавший в Олонецком районе более 60 лет, сворачивает свое производство. Здесь трудятся 86 человек, многим их них, скорее всего, придется в ближайшее время искать работу.

Уже точно известно, что свиноферма в Видлице обречена на уничтожение. Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов публично заявил, что свиноферма «обречена на выбытие». Директор видлицкого хозяйства подтвердил, что в министерстве не считают свиноводство перспективным направлением.

Недавно, по словам Никифорова, состоялась встреча с Лабиновым, на которой обсуждалось будущее животноводческого комплекса и молочного стада. Владелец ООО «Видлица Агро» Федор Михович, который имеет сельхозпредприятия в Ленинградской области, готов был вывезти животных, находящихся сейчас на карантине. Антон Никифоров сообщил, что минсельхоз Карелии выразил готовность выкупить не только ферму, но и коров. Стадо ООО «Видлица Агро» насчитывает более 600 голов.

- Сейчас проводится оценка предприятия,

- сказал Никифоров.

Он настаивает, что одной из главных причин, заставившей собственника принять решение о сворачивание бизнеса в Карелии, стала порочная практика распределение мер государственной поддержки, при которой негосударственным совхозам были серьезно урезаны объемы финансовой помощи.

- Решающим фактором стали условия работы в Карелии. Первым звоночком были увеличение минимальной оплаты труда и северные надбавки. Добил отказ в субсидировании со стороны министерства. Я не скажу ничего нового. Мы не в состоянии выполнить требования, которые предъявляет минсельхоз. Нереально добиться увеличения производства молока на 3,2%. А это значит, что в этом году мы не получим государственной поддержки. Без помощи государства у нас нет другого выхода как снижать поголовье и объем производства молока. Собственник принял решение уйти из Карелии,

- сказал Антон Никифоров.

В связи с тем, что минсельхоз намерен выкупить только животноводческую ферму, без работы останутся те, кто трудился в мясном цену, на свиноферме, в администрации ООО «Видлица Агро».

- Эти люди пойдут под сокращение, - объяснил директор совхоза.

Никифоров сказал, что полностью свернуть деятельность предприятия планируется уже в июне.

Перемен к лучшему не наблюдается и в совхозе "Маяк" Прионежского района. Директор ООО «Маяк» Игорь Клопот неоднократно публично говорил о том, что снижение госпомощи стало одной из причин того, что предприятие скатилось на грань банкротства. Проблема рефинансирования кредитов и поддержки ООО «Маяк», по словам Клопота, активно обсуждалась с середины 2018 года. Уже тогда было ясно, что если субсидии будут срезаться, то предприятие просто не выживет.

При этом в совхозе "Маяк" удалось построить действительно современный животноводческий комплекс. Несмотря на то, что владельцы совхоза "Мая"к готовы были пойти на уступки, чтобы предотвратить гибель предприятия, в минсельхозе Карелии посчитали банкротство с последующим выкупом того, что останется, единственным приемлемым вариантом.

В совхозе надеялись, что на фоне известия о «падении» видлицкого предприятия в министерстве одумаются и пересмотрят свое решение относительно будущего ООО «Маяк». Но все, подтвердил Клопот, осталось на прежнем уровне. В минсельхозе невозмутимо ждут банкротства предприятия. Тем временем продолжается сокращение поголовья скота. Скорее всего, совхоз доживает последние дни. К началу лета, прогнозируют в ООО «Маяк», последние ресурсы будут исчерпаны.

В марте 2020 года янишпольскому совхозу исполнилось 22 года. Но и тут царит уныние. Директор ЗАО «Янишполе» Любовь Площадная утратила остатки оптимизма. Впервые в 2020 году предприятие Кондопожского района не получит государственной помощи. Хотя, по словам Площадной, уже и в 2019 году эта помощь серьезно сократилась. Причина - в завышенных требованиях минсельхоза, которые совхоз не в состоянии осилить.

- Теперь такие условия для получения господдержки, что для нашего хозяйства они невыполнимы. Одно из условий - запрет сокращать поголовье коров. У нас из-за постоянного дефицита специалистов сложилась ситуация, что некому осеменять коров. А коровы, которые не осеменяются, теряют свои продуктивные качества. Поэтому часть коров сдоилась, и держать их было экономически нецелесообразно. Я еще осенью прошлого года обращалась к министру сельского хозяйства, объясняла ситуацию, просила сделать для ЗАО «Янишполе» исключение. Мы готовы были взять обязательства по восстановлению стада. Владимир Витальевич сказал: мол, не отчаивайся, будем думать. Но так получилось, что никому это не нужно. Мне пришлось сдавать коров, чтобы купить новых. Для того чтобы восстановить стадо, мне нужно было 5 миллионов рублей, а за старых коров я выручила только 2 миллиона рублей. В министерстве мне сказали, чтобы я взяла кредит. Но я и так в прошлом году взяла кредит на приобретение техники. Его же отдавать нужно. В результате мы работаем без государственной поддержки, - рассказала Любовь Площадная.

Отсутствие помощи от государства привело к тому, что пришлось провести сокращение штата.

- К концу года мы могли бы восстановить стадо. Но теперь я в этом не вижу смысла. Позиция министра сельского хозяйства заключается в том, что небольшие предприятия для него - «не тот формат». Общее поголовье скота у нас было 700 голов, осталось 500 голов. Мы занимаемся еще производством мяса молодых бычков. Но теперь хотим закрыть эту тему, так как для министерства – это тоже «не тот формат»,

- рассказала Площадная.

Несмотря на то, что раньше денег на сельское хозяйство в Карелии выделялось значительно меньше, сельхозпредприятия, уверена Любовь Площадная, чувствовали себя более уверенно. В 2019 году, рассказала она, ЗАО «Янишполе» получило 3 миллиона рублей в виде субсидии на молоко и 2 миллиона рублей на приобретение сельхозтехники.

- Я пятнадцать лет назад 5-7 миллионов рублей в год получала. Только тогда это были другие деньги, - заметила директор предприятия.

Любовь Площадная скептически относится к тому, что в Карелии солидные суммы выделяются фермерам, в то время как сельхозпредприятия держат «на голодном пайке».

- Они что хотят, чтобы на моей ферме одни столбы остались? Чтобы потом фермеры с нуля начинали? Зачем это делать? – недоумевает Площадная.

По ее словам, в Карелии в начале 90-х годов прошлого века уже была кампания по поддержке фермерских хозяйств:

- Денег было вбухано много, а получился пшик.

Любовь Площадная не скрывает, что в 2020 году объемы производства молока на предприятии снизятся из-за сокращения поголовья скота.

Если в 2019 году было произведено 1,3 тысячи тонн молока, то в 2020 году в лучшем случае будет произведена тысяча тонн. Отсутствие государственной поддержки не позволит предприятию развиваться, работа ЗАО «Янишполе» сведется, по словам директора, «к простому воспроизводству».

Она рассказала, что собственник ЗАО «Янишполе» склоняется к тому, что на таких условиях работать бессмысленно:

- Это работа ради работы. Без резерва, без подстраховки. Без господдержки на Севере работать невозможно.

Похожие настроения и у гендиректора АО «Эссойла» Насиба Абдуллаева. Его хозяйство в 2020 году тоже вынуждено работать без государственной поддержки. АО «Эссойла» не смогло подписать соглашение с карельским минсельхозом, так как требования, выдвинутые министерством, оказались для совхоза невыполнимыми.

В 2019 году государственная поддержка совхоза упала, по подсчетам Абдуллаева, примерно на 45%. Одновременно свои обязательства, связанные с объемом производства, предприятие выполнило на 101%, и вложило в обновление техники 18 миллионов рублей.

- Мы освоили новые виды продукции. Открыли цех по производству тушенки, - заметил Абдуллаев.

От господдержки в 2020 году предприятие вынуждено было отказаться. Это оказалось экономически невыгодно. Абдуллаев объяснил свою позицию на цифрах. По его словам, если бы совхоз взял на себя обязательства по увеличению производства молока на 3,2%, как того требует министерство, то предприятие в виде субсидии на молоко получило бы 8-9 миллионов рублей. Это в три раза (!) меньше, по сравнению с 2018 годом. Но одновременно для достижения требуемых показателей АО «Эссойла» должно было бы вложить дополнительно в 2020 году 28-30 миллионов рублей. В хозяйстве посчитали, что, образно говоря, «овчинка выделки не стоит».

В результате, рассказал директор совхоза, чтобы нивелировать негативные последствия, связанные с отсутствием субсидии от государства, принято решение до конца 2020 года сократить поголовье дойного стада на 200 коров. Соответственно сократится и объем производства молока.

- К сожалению, пришлось пойти и на сокращение трудового коллектива. Все эти меры – вынужденные. Нам пришлось на это пойти, чтобы выжить в ситуации, когда нас лишили государственной поддержки. Чтобы хотя бы выйти на нулевую рентабельность и не работать себе в убыток,

- объяснил Насиб Абдуллаев.

Он согласен, что сегодня в Карелии на поддержку сельского хозяйства выделяются беспрецедентно большие суммы. Беда, по его мнению, в том, что никто не задумывается об экономическом эффекте. Абдуллаев признался, что если ничего не изменится, то в следующем году тоже всерьез задумается над тем, есть ли смысл в дальнейшем существовании предприятия.

Директора карельских совхозов уже давно говорят о том, что выбранная нынешним руководством минсельхоза политика распределения средств господдержки с акцентом на перераспределение денег в пользу государственных совхозов – губительна для сельского хозяйства Карелии. Постепенно это приведет к банкротству частных совхозов, а бюджет Карелии, чтобы окончательно «не уронить» экономику в районах, будет вынужден тратить деньги на приобретение уничтоженных хозяйств. Уже в ближайшее время карельскому бюджету придется искать деньги на приобретение видлицкого совхоза. На очереди – совхоз "Маяк". Не за горой проблемы и у других негосударственных совхозов.

Казалось бы, все предельно очевидно. Но только не для чиновников. Возможно потому, что они ничем не рискуют. Сложно вспомнить, чтобы руководитель министерства ответил бы за допущенные им управленческие просчеты.

- Глава республики правильно делает, что доверяет своему правительству. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. К сожалению, последние два года доказали, что в сельском хозяйстве происходит что-то неладное. Я надеюсь все же, что в правительстве нас услышат. Пока еще не поздно, пока еще можно кого-то спасти. Если нас не услышат, то 2020 год станет финальным, как минимум, для трех-четырех предприятий, - сказал гендиректор АО «Эссойла».

Антонина Кябелева