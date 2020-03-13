Лабинов назвал единственный выход для умирающего совхоза «Маяк»

Сегодня, 13 марта, на заседании комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике в Законодательном собрании Карелии депутаты обсудили критическую ситуацию, сложившуюся в ООО «Маяк».

Совхоз, который является фактически главным предприятием поселка Ладва, находится на гране банкротства. Уничтожение сельхозпредприятия больно ударит по Ладве. Об этом говорили депутаты, пытаясь добиться от министра сельского и рыбного хозяйства Владимира Лабинова ответа на вопрос, что намерено предпринять правительство.

Судя по позиции министра, единственный выход он видит в банкротстве «Маяка» с возможностью последующего приобретения совхоза.

Владимир Лабинов рассказал, что в 2019 году производство молока снизилось в ООО «Маяк» на 46,9%. Если в 2017 году совхоз получил в виде господдержки 39,5 млн рублей, то в 2019 - всего 7 млн руб.

Министр объясняет падение помощи тем, что последние три года он не практикует «раздачу денег».

В Минсельхозе снизили ставку субсидирования на килограмм произведенного молока, и перераспределили деньги в пользу государственных совхозов.

Директор ООО «Маяк» Игорь Клопот сказал депутатам, что снижение госпомощи стало одной из причин того, что предприятие скатилось на грань банкротства.

Владимир Лабинов не исключает, что совхоз «Маяк» может повторить судьбу Пряжинского совхоза. По его мнению, животные явно не доедают, о чем свидетельствуют крайне низкие среднесуточные удои - 3,8 кг на корову.

Лабинов сказал, что министерство даже обратилось в прокуратуру по факту жестокого обращения с животными, но проверка подобных фактов не обнаружила.

Министр долго рассказывал депутатам, почему правительство не может приобрести совхоз. Аргументы были старые. Существуют две, так называемые выморочные доли умерших собственников, которые тормозят процесс передачи общества в госсобственность.

Юрист совхоза Елена Гуревич утверждала, что выморочные доли де факто принадлежат государству и нужна просто политическая воля, чтобы решить эту проблему. Но Владимир Лабинов публично признал, что в нынешней ситуации он не видит другого выхода кроме банкротства предприятия с последующим возможным выкупом.

«Как дать деньги «Маяку», чтобы он продолжал их съедать?»

- рассуждал Лабинов, утверждая, что на протяжении последних семи лет совхоз не демонстрировать никакого развития.

«Моей квалификации не хватает»,

- сказал Лабинов, объясняя, что не видит выхода из ситуации кроме банкротства.

Клопот категорически не согласен с подобной оценкой. Он напомнил, что был построен современный животноводческий комплекс. Клопот с ностальгией вспомнил министра Владимира Собинского, который, действительно, помогал вывести совхоз из банкротства. С 124 коров поголовье удалось увеличить к 2019 году до 600 голов. Сейчас осталось 400 коров.

Клопот сказал, что совхоз сейчас ищет инвестора. Главный кредитор «Россельхозбанк» тоже не заинтересован в банкротстве предприятия.

В конце апреля в Арбитражном суде Карелии вновь будет рассмотрен вопрос о банкротстве совхоза. Похоже, что в Минсельхозе демонстрируют полное бессилие.

«Я думаю, что компетенция Минсельхоза на этом завершена»,

- сказал Лабинов.

Теперь, видимо, министру осталось наблюдать, как в Карелии рушится еще одно сельхозпредприятие. Именно подобный сценарий прогнозировали директора частных совхозов, столкнувшиеся в 2019 году с перераспределением субсидий в пользу государственных совхозов.