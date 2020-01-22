В Карелии рушится очередной совхоз: минсельхоз ни при чем  

22 января министр сельского и рыбного хозяйства РК Владимир Лабинов и министр имущественных и земельных отношений РК Сергей Щебекин провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о катастрофической ситуации в ООО «Маяк». Совхоз оказался на грани банкротства с голодными коровами и несговорчивыми, по версии Лабинова, собственниками. Происходящее напомнило события двухлетней давности, когда в Пряже от голода умирали животные.

Владимир Лабинов больше часа пытался, как он выразился, «донести до масс, что ответственность за деятельность "Маяка" - частного предприятия - лежит прежде всего на собственниках предприятия, а не на минсельхозе Республики Карелия. Кажется, только ради этого и собрали журналистов. Собственники совхоза придерживаются прямо противоположного мнения, обвиняя министра в сознательном искажении фактов.

Владимир Лабинов подробно рассказал о том, как правительство пыталось спасти совхоз "Маяк" от финансовой катастрофы и почему из этого ничего не вышло.

По итогам 2019 года ООО «Маяк» сократило объем производства молока почти вдвое – на 46,9 процента.

В прошлом году совхоз должен был получить государственную поддержку в объеме 25,9 миллиона рублей, а получил порядка 7 миллионов рублей. Лабинов считает, что предприятие «не воспользовалось этой возможностью, потому что на протяжении всего второго полугодия имело хроническую задолженность по зарплате и по налогам, предприятие не выполняло целый ряд требуемых показателей». Интересно, что государственный совхоз «Ведлозерский», который в 2019 году тоже допустил существенное сокращение объемов производства, буквально завалили бюджетными миллионами.

Финансовые проблемы совхоза министр связывает с неэффективным управлением. Основные доли (всего 49 долей) ООО «Маяк» до недавних пор были поделены между Андреем Грачевым и директором предприятия Игорем Клопотом. Две доли числятся за умершими гражданами, у которых не нашлось наследников. Лабинов сообщил, что была достигнута договоренность с основным кредитором совхоза - Россельхозбанком - о выделении дополнительного финансирование под залог имущества Грачева.

- Грачев отказался представлять гарантии и, для того чтобы этот вопрос ему больше не задавался, принял решение о выходе из состава общества, - утверждает Лабинов.

Свою долю Грачев подарил ООО «Маяк». При этом совхоз ему остался должен 60 миллионов рублей. Задолженность перед Россельхозбанком составляет, по информации на октябрь 2019 года, 145-146 миллионов рублей. По словам министра, собственники предлагали правительству выкупить их доли.

- Мы посчитали невозможным вести диалог о приобретении предприятия по заявленной цене в условиях сложившегося объема кредиторской задолженности. И мы предложили обществу рассмотреть возможность дарения этого актива республике,

- пояснил Владимир Лабинов.

Он наотрез отказался назвать сумму, за которую правительству предложили выкупить предприятие.

Министр сообщил, что в последние полгода в совхозе снижается поголовье, ситуация продолжает ухудшаться.

- Идет реализация скота, находящегося в залоге (У банка. – Авт.). Это послужило основанием с нашей стороны обратиться с заявление в прокуратуру на предмет выявления признаков намеренного банкротства, - заметил он.



Сейчас, по его информации, заявление рассматривается в МВД РК.

Владимир Лабинов сообщил, что в январе 2020 года среднесуточный удой на одну корову в совхозе упал до 4,5 килограмма. По его словам, это свидетельствует о том, что «животных не кормят». И сделал неожиданный вывод:

- На наш взгляд, собственники "Маяка" избрали тактику давления на правительство и на минсельхоз.

Хотя лично мне показалось, что все ровно наоборот. Ведь Лабинов признался, что после заявления в прокуратуру собственники несколько оживились. Да и как заниженными удоями можно надавить на карельское правительство?

Забавный момент во время пресс-конференции был связан с выступлением Сергея Щебекина.

- Мы видим, что прибыль возможна только при наличии тех субсидий, которые выделяет минсельхоз,

- сказал Щебекин почти крамолу.

Не секрет, что в последнее время субсидии частным совхозам резко уменьшились, а государственным, напротив, серьезно выросли. В прошлом году несправедливое распределение субсидий между государственными и негосударственными предприятиями стало предметом рассмотрения в антимонопольном ведомстве, которое уличило минсельхоз в грубом нарушении законодательства. Выходило, что Щебекин, напрямую связав государственные субсидии и финансовую устойчивость совхозов, сделал минсельхоз «крайним». Кстати, ровно об этом давно говорят директора частных сельхозпредприятий, прогнозируя нарастание кризиса в молочной отрасли Карелии.

Лабинов тут же уловил опасность, «поправил» коллегу, объяснив всем, как правильно нужно понимать фразу Щебекина.

Министр имущественных и земельных отношений объяснил, что у правительства из-за существования двух долей, принадлежащих умершим гражданам, фактически связаны руки. Правительство, по его словам, вообще не сможет вложить в совхоз ни копейки, пока либо не найдутся наследники, либо их доли не будут оформлены в собственность государства.

Получилась крайне странная картина. Сначала правительство предусмотрело деньги, чтобы выкупить "Маяк", о чем министр сельского хозяйства не раз публично говорил. Потом собственников стали склонять к "подарку". А в результате решили, что самое оптимальное - обанкротит предприятие.

Лабинов прямо заявил, что теперь правительство готово участвовать в процессе приобретения имущества совхоза через процедуру банкротства:

- Другой юридической процедуры, чтобы вступить в отношения собственности, нет.

Фактически он признал, что правительство взяло курс на банкротство совхоза "Маяк", так как по-другому прибрать к рукам собственность не представляется возможным. У Лабинова спросили, не боится ли он, что пока будут банкротить совхоз, коровы передохнут.

- Купим новых, - беззаботно ответил он.

Он утверждает, что правительство пытается приобрести предприятие ради людей, которые там работают. Одновременно министр не знает, сколько там трудится человек, есть ли у них долги по зарплате.

Пресс-конференция Владимира Лабинова произвела на директора ООО «Маяк» Игоря Клопота неизгладимое впечатление. По его словам, министр намеренно исказил факты, чтобы представить ситуацию в выгодном для себя свете. При этом скромно «забыв» пригласить на встречу с журналистами руководителей ООО «Маяк».

Игорь Клопот настаивает, что и он, и второй бывший собственник Андрей Грачев готовы были пойти на любые уступки правительству, чтобы спасти предприятие.

Проблема рефинансирования кредитов и поддержки ООО «Маяк», рассказал директор совхоза, активно обсуждается еще с середины 2018 года. Тогда стало очевидно, что субсидии будут срезаться, и предприятие просто не выживет в таких условиях. К середине 2019-го в совхозе поняли, что минсельхоз не готов идти на уступки.

Клопот заметил, что Грачев лично встречался с Лабиновым, чтобы выяснить, почему совхоз решили оставить без нормальной государственной поддержки. Если верить собственнику, в министерстве прямо сказали, чтобы в совхозе ни на что не рассчитывали. После этого Грачев вышел из общества. Как объяснил директор ООО «Маяк», в соответствии с действующим законодательством доли, принадлежавшие Грачеву, были официально оценены. Так образовался долг в 60 миллионов рублей перед Грачевым. Это, настаивает директор, прямое требования закона. По его словам, министр умолчал, что Грачев подписал соглашение, что эти деньги он требовать не будет, пока совхоз не восстановит свою деятельность.

Примерно в то же время, рассказал Игорь Клопот, возникла идея о том, что государство должно войти в предприятие. Глава РК предложил создать дорожную карту и решить этот вопрос до октября 2019 года.

Когда обсуждался вопрос о спасении совхоза «Маяк» с представителями Россельхозбанка и правительства, речь шла о том, чтобы республиканская власть вошла в уставный капитал путем приобретения долей.

- Мы подготовили дорожную карту, где предложили передать в дар 10 процентов долей и частично продать доли практически по номинальной стоимости. На совещании в сентябре 2019 года на эти цели предлагалось выделить 250 миллионов рублей. Но затем позиция изменилась, и министерство стало требовать подарить все доли в уставном капитале. В противном случае имущество могли забрать через процедуру банкротства, - вспомнил хронологию директор совхоза.

Клопот настаивает, что готов был передать правительству все свои доли для спасения совхоза, о чем неоднократно сообщал в правительство. Грачев предлагал снизить стоимость долга «Маяка» перед ним с 60 до 6 миллионов рублей. Но и эти предложения, настаивает директор совхоза, остались без ответа.

По поводу двух умерших собственников директор пояснил, что их доли фактически принадлежат государству. Необходимо только пройти официальную процедуру и юридически оформить их в государственную собственность. Эти так называемые выморочные доли появились еще в период реорганизации предприятия. Никаких наследников найти ни тогда, ни сейчас не удалось.

Сокращение дойного стада, утверждает директор, вызвано объективной ситуацией. Выбраковка коров, то есть исключение из стада самых слабых и больных животных для оптимизации производства, происходит после уведомления Россельхозбанка. Другими словами, подозрения министра в сознательном доведении предприятия до банкротства, по словам Клопота, абсолютно несостоятельны.

Директор уверен, что главной причиной тяжелого финансового положения, в котором оказался совхоз "Маяк", стала политика, которую проводит Владимир Лабинов. Начав с бесконтрольного снижения субсидий, он перешел к прямому нарушению закона, о чем свидетельствует предписание УФАС РК. Одновременно два государственных совхоза – Толвуйский и Ведлозерский получают беспрецедентную финансовую помощь. "Маяк" только из-за снижения ставки, от которой зависит объем субсидии, по подсчетам директора, недополучил в 2019 году порядка 10 миллионов рублей.

- Когда начинался наш инвестиционный проект, то была договоренность о том, что государственная субсидия на килограмм молока меняться не будет на период его окупаемости. С приходом Лабинова все изменилось. Размер субсидии был сокращен сначала в 2018 году, затем в 2019 году. Были задержки с выплатами субсидий. Одновременно выплаты по кредиту остались прежними. У нас все было четко рассчитано, и этот сбой привел к тому, что финансовые проблемы стали нарастать, как снежный ком,

- объяснил Игорь Клопот.

Он считает, что, собрав журналистов, Лабинов просто хочет снять с себя ответственность за происходящее. Но именно о таком исходе министра полгода назад предупреждали директора частных совхозов.

Судя по накаляющейся ситуации, скандал с совхозом "Маяк" - это только начало. Владимир Лабинов признался, что в этом году при подписании договоров о выделении субсидий он будет индивидуально подходить к каждому совхозу. Одним для того, чтобы получить поддержку, нужно будет повысить объем производства на 2 процента, другим, если верить министру, - на 20 процентов. Зависит это исключительно от воли и желания министра. Если подобная практика будет реализована, то у антимонопольного органа работы наверняка прибавится.

Один из руководителей карельских совхозов признался, что в 2020 году не будет обращаться в министерство за субсидией. Он не в силах больше терпеть того унижения, которое приходится испытывать при получении государственной поддержки. На фоне нарастающих объемов государственной поддержки ситуация в негосударственных совхозах продолжает ухудшаться. «Перегибы» в распределении субсидий могут больно ударить по сельскому хозяйству Карелии. Но Владимира Лабинова это, похоже, не тревожит. Возможно, он надеется, что в бюджете всегда найдутся деньги, чтобы прикупить очередной обанкротившийся совхоз…

Антонина КЯБЕЛЕВА