Россиян предупредили об ускорении инфляции

Инфляция в России вернется к целевому показателю в 4% быстрее, чем планировалось ранее. Об этом сообщил Центробанк РФ.

По данным регулятора, в марте произошли серьезные события, влияющие на экономику страны: распространение коронавируса за пределы Китая, а также обвал рынка нефти. Ослабление курса рубля является существенным фактором инфляции, заявили в ЦБ.

Другими факторами инфляции названы замедление мировой экономики и возросшая неопределенность и ужесточение денежно-кредитных условий.