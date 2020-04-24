Предприниматели Карелии получат помощь в размере МРОТ

Глава Карелии утвердил порядок предоставления финансовой помощи индивидуальным предпринимателям, сообщили в Управлении пресс-службы главы республики.

Согласно документу индивидуальным предпринимателям ежемесячно предоставляется финансовая помощь в размере, не превышающем минимального размера оплаты труда, – 12 тыс. 130 руб.

Гражданин должен быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя на территории Карелии до 11 марта этого года и состоять на учете в налоговых органах региона.

Первую выплату индивидуальные предприниматели смогут получить за апрель. Данная мера будет действовать до отмены режима повышенной готовности.

Финансовая помощь предоставляется предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли (кроме продуктов и товаров первой необходимости), автомобильного транспорта, общественного питания, предоставления туристических услуг и ряда других, наиболее пострадавших в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Выплата производится ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца, они не предусмотрены в случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.