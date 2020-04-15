Обречены на выбытие. Очередной карельский совхоз покатился в пропасть

Единственным вопросом в повестке дня заседания парламентского комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике, которое состоялось 15 апреля, стало рассмотрение критической ситуации, сложившейся в ООО «Видлица Агро». Поводом стало обращение работников сельхозпредприятия Олонецкого района, которое они направили в различные органы власти, начиная от президента страны и заканчивая руководителями муниципального уровня.

Работники ООО «Видлица Агро», где трудятся 86 человек, сообщили, что собственник предприятия планирует ликвидировать совхоз. По их информации, стадо переведено на карантинный режим для того, чтобы в ближайшем будущем перевезти животных в Ленинградскую область.

"С 18 марта 2020 года и по настоящее время все поголовье крупного рогатого скота (587 голов) находится на карантине, то есть подготавливается собственником для вывоза за пределы республики, что приведет к фактической ликвидации предприятия",

- сказано в обращении.

Работники видлицкого совхоза опасаются, что могут остаться без работы и средств к существованию. Видлицкое сельхозпредприятие существует в районе больше 60 лет и, помимо производства молока, здесь занимаются разведением свиней. Судя по письму, в совхозе есть свинарник на тысячу голов.

Министр сельского и рыбного хозяйства РК Владимир Лабинов подтвердил, что намерения владельца ООО «Видлица Агро» Федора Миховича связаны с ликвидацией сельхозпредприятия в Карелии. Министр напомнил, что Михович был одним из собственников печально известного пряжинского хозяйства.

- Федор Иванович Михович имеет ряд активов - молочных ферм в Ленинградской области. И в последнее время сделал еще ряд приобретений, по его информации, и намерен поголовье скота, размещенное в Видлице, переместить в Ленинградскую область из-за соображений экономической целесообразности, - сказал Владимир Лабинов.

По информации министра, которая серьезно расходится с цифрами в обращении работников совхоза, в Видлице 300 голов коров и 900 гектаров земли в аренде.

- Это не оптимальный по производительности формат предприятия, и объективно такой формат обречен на экономическую несостоятельность,

- заметил министр.

Он напомнил, что сельхозугодья находятся в собственности у республики. По его мнению, небольшая свиноферма, входящая в ООО «Видлица Агро», тоже, как он выразился, «обречена на выбытие».

Месяц назад в Олонце состоялась встреча главы РК Артура Парфенчикова с фермерами и руководителями сельхозпредприятий, где Владимир Лабинов уверенно отчитывался о ситуации в молочном животноводстве. Не было даже намека на то, что ООО «Видлица Агро» вместе с коровами и свиньями «обречена на выбытие». Зато директор видлицкого совхоза Антон Никифоров не скрывал, что политика карельского минсельхоза, фактически отрезавшая от субсидий частные совхозы, неминуемо разрушит молочное животноводство.

Никифоров прямо сказал, что не в состоянии выполнить требования об увеличении производства молока на 3,2%, а значит, не сможет рассчитывать на финансовую поддержку государства. В 2019 году, по его словам, совхоз недополучил порядка миллиона рублей в качестве господдержки. Антон Никифоров сказал, что без государственных дотаций у совхоза нет перспектив.

О порочной практике минсельхоза, урезавшей для негосударственных совхозов помощь, не раз говорили директора и других сельхозпредприятий республики, предрекая скорый крах молочного животноводства. Никто не думал, что эти прогнозы станут так быстро сбываться, и вслед за совхозом «Маяк» последует ООО «Видлица Агро».

- Мы не заинтересованы в прекращении деятельности этого предприятия, но признаем, что формат обособленного существования в тех масштабах невозможен,

- сказал Владимир Лабинов.

Что же может предложить министр взамен «обособленного существования»? Ничего нового. Все как обычно. Лабинов хочет очередной «костер», который, не исключено, сам и запалил, вновь залить бюджетными деньгами.

По его словам, «актив», а фактически помещения, которые, по его же словам, находятся в неважном состоянии, нужно передать в государственный совхоз ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское». Он признал, что скот может быть вывезен за пределы республики. Но для министра «это не трагедия». Он уверяет, что сможет восполнить молочное стадо. Сейчас Владимир Лабинов планирует решить вопрос о выкупе имущественного комплекса. Другими словами, вновь залезть в бюджет Карелии.

Судя по выступлению в карельском парламенте, Владимир Лабинов и сам пока толком не знает, что делать со свалившимся на его голову «активом». Он говорил, что можно модернизировать совхоз, либо «переформатировать», либо раздробить на фермерские хозяйства, либо создать откормочный комплекс.

- Генеральная линия – это объединение с Ильинским. А формат существования в рабочем порядке отработаем, - сказал руководитель минсельхоза.

Понятно, что если Лабинова не очень волнует потеря нескольких сотен коров, то уж о свиньях и речи нет. Депутаты поинтересовались, что будет со свинофермой?

- Тысяча свиней для свинофермы – это совсем немного… В улье пятьдесят тысяч пчел. Это не та величина, - считает Владимир Лабинов.

О том, что будет с работниками ООО «Видлица Агро», министр даже не заикнулся. Разве что депутаты обратили внимание, что необходимо сделать все, чтобы по максимуму сохранить рабочие места. Если, конечно, на обломках видлицкого совхоза что-то удастся «переформатировать».

Антонина Кябелева