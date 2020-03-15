15 марта 2020, 21:27
Экономика

Карельские совхозы в 2020 году могут не получить помощи от государства

Минсельхоз продолжает политику двойных стандартов, ужесточая требования к сельхозпроизводителям 

14 мая в Олонце глава Карелии Артур Парфенчиков провел встречу с фермерами и руководителями сельхозпредприятий республики. Официально тема совещания предполагала обсуждение мер государственной поддержки, которые в 2020 году вновь претерпели существенные изменения. 

Так получилось, что фермеры быстро взяли инициативу в свои руки, переключив внимание собравшихся на еще одну острую проблему – сложности с получением земельных участков для ведения сельского хозяйства. Больной для многих негосударственных совхозов вопрос, связанный с заключением в 2020 году с карельским минсельхозом соглашений, дающих право на получение поддержки от государства, остался за кадром. 

Уже после завершения встречи директора совхозов рассказали, что в этом году они скорее всего останутся без помощи от государства, а череда банкротств карельских совхозов скорее всего продолжится. Вслед за ООО «Маяк», которое находится на грани финансового краха, могут последовать и другие животноводческие хозяйства. Ответственность за происходящее руководители предприятий возлагают на карельский минсельхоз.  

Разницу в подходах министерства сельского и рыбного хозяйства к государственным и негосударственным совхозам сельхозпроизводители особенно остро почувствовали в 2019 году. Сначала в минсельхозе «отрезали» от субсидии на поддержку доходности все негосударственные совхозы, одновременно увеличив ее объем в 5 раз.

Два слабых государственных совхоза ОАО «Толвуйский» и ОАО «Ведлозерский» буквально завалили деньгами, выделив им в качестве субсидии 30 миллионов рублей. Для сравнения, в 2018 году эта субсидия составляла 6 миллионов рублей, и ее поделили между 13 сельхозпроизводителями. 

Карельское УФАС усмотрело в столь несправедливом распределении бюджетных денег грубое нарушение антимонопольного законодательства, выдало правительству республики предписание об устранении нарушений, но к тому моменту деньги были благополучно распиханы между «своими» совхозами.   

Но этого все равно не хватило, и позднее депутаты выделили совхозу Ведлозерский еще 10 миллионов рублей на приобретение кормов. 

Неоднократно директора негосударственных совхозов, в том числе в присутствии Артура Парфенчикова, говорили, что подобная политика может разрушить оставшиеся совхозы и является пагубной для всей отрасли. Эти прогнозы стали сбываться слишком быстро. Недавно министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов был вынужден признать, что ситуация в совхозе "Маяк" близка к тому, что не так давно переживал Пряжинский совхоз с голодными коровами и доведенными до отчаяния работниками. 

Несмотря на все предостережения, в 2020 году политика минсельхоза по отношению к негосударственным предприятиям стала еще более жесткой. Владимир Лабинов сообщил, что в этом году субсидии от государства получат только те предприятия, которые увеличат объемы производства молока не менее чем на 3,2% и выполнят мелиоративные работы. В 2019 году Карелия не смогла выполнить план по мелиоративным работам, и в федеральный бюджет, рассказал Лабинов, пришлось вернуть 1 миллион рублей. Лишаются права на получение субсидий те совхозы, где было сокращено поголовье скота.  

Для некоторых негосударственных совхозов эти требования оказались просто непосильными. Тем более, что в 2019 году министерство, обрезав государственную помощь частным совхозам, серьезно подорвало их экономику. Показательно, что марте 2019 года соглашения с минсельхозом подписали 16 сельхозпредприятий. Сейчас - всего 9. Точно останется без помощи совхоз «Маяк», который находится в предбанкротном состоянии. Вряд ли подпишет соглашение АО «Эссойла». При таких правилах игры нет перспективы и у ООО «Видлица Агро». 

- Мы не в состоянии выполнить те требования, которые предъявляет к нам минсельхоз. С моим поголовьем нереально добиться увеличения производства молока на 3,2%. В прошлом году мы и так недополучили порядка миллиона рублей в качестве господдержки. Мы небольшое сельхозпредприятие. У нас стадо всего 600 голов коров и тысяча голов свиней. На свиноводство вообще никаких субсидий нет. Так как я не смог подписать соглашение с министерством, мы стали снижать поголовье скота. Мы представили в министерство свои плановые показатели, нам сказали, что их они не устраивают. А мы сказали, что нас не устраивают их плановые показатели. Вот и все. Без государственной помощи у нас нет другого выхода как снижать поголовье и объемы производства молока,

- сказал генеральный директор АО «Видлица Агро» Антон Никифоров.  

Генеральный директор ООО «Агрокомплекс имени В.М. Зайцева» Григорий Мануйлов рассказал, что дважды подавал заявку в минсельхоз. Но всякий раз получал отказ. Дело в том, что в 2019 году агрокомплексу на 43% срезали субсидии от государства. Вместе с ними рухнули, по словам Мануйлова, и планы по развитию хозяйства. 

- В прошлом году мы выполнили все плановые показатели. Мы готовы в этом году показать прирост объемов производства на 1,1%. Но от нас требуют невыполнимых 3,2%. Все же разумные люди и прекрасно понимают, что если бы у нас была хоть малейшая возможность повысить производство молока, то мы бы с радостью на это пошли. Из-за того что в прошлом году нам серьезно уменьшили субсидию, мы завершили год с убытками. С сельским хозяйством в условиях севера нельзя экспериментировать так грубо, как этим сейчас занимается минсельхоз. Еще одни-два года подобной практики «стимулирования развития» - и у нас обанкротится большинство негосударственных совхозов,

- уверен Григорий Мануйлов. 

Владимир Лабинов, действительно, все нововведения в сфере распределения субсидий объясняет тем, что он таким образом стимулирует развитие предприятий. Недавно в ЗС РК обсуждалось будущее ООО «Маяк». Депутаты пытались добиться от Лабинова внятного ответа, что же намерено делать министерство. Министр не выдержал: 

- Как дать деньги "Маяку", чтобы "Маяк" продолжал их съедать? Он их продолжал съедать на протяжении семи лет, не демонстрируя развития!  

Подобное замечание возмутило директора совхоза «Маяк» Игоря Клопота. Ведь в Ладве действительно удалось построить современный животноводческий комплекс. Но дело не в этом.

Почему министр не возмущается столь же искренне, наблюдая, как проедает деньги совхоз "Ведлозерский"? Вдумайтесь, в 2019 году "Ведлозерский" получил из бюджета порядка 20-25 миллионов рублей. И какой выхлоп получило министерство, которое пытается выдавать деньги только тем, кто демонстрирует развитие? Совхоз "Ведлозерский" при фантастической поддержке из бюджета снизил объемы производства на 20 процентов! 

Отобрав деньги у негосударственных совхозов и ослабив их экономически, Лабинов фактически поставил под удар всю отрасль. Прошлый год еще удалось завершить с небольшим приростом производства молока в 1,5%. Поголовье уже взяло курс на снижение. При такой политике это неизбежно. Ком проблем будет только нарастать. Обидно, что в 2020 году Карелия выделяет беспрецедентную сумму на поддержку агропромышленного комплекса – более 1 миллиарда рублей. Но у нас одна беда – либо нет денег, либо мы не можем их истратить эффективно. Кажется, третьего Карелии не дано.        

Григорий Мануйлов примерно подсчитал, сколько денег в виде субсидий получили в прошлом году различные хозяйства в расчете на 1 килограмм произведенного молока.

Если верить его расчетам, то для племхозяйства "Ильинское" и племсовхоза "Мегрега" этот показатель составил 5-6 рублей, для совхоза "Толвуйский" – 13 рублей, для совхоза "Ведлозерский" - 20 рублей, а для негосударственных предприятий он варьируется от 3 до 4,5 рубля.             

Но в правительстве позицию руководителей негосударственных совхозов предпочитают не слышать. Хорошо еще, что до Артура Парфенчикова сумели достучаться фермеры и главы крестьянских хозяйств. 

На совещании в Олонце фермеры рассказывали, с какими сложностями они сталкиваются при получении сельхозугодий. При этом в Карелии огромное количество брошенных земель с проведенной мелиорацией. Но получить землю крестьяне не могут, сталкиваясь с многочисленными бюрократическими препятствиями. 

Артур Парфенчиков сказал, что готов «переломить ситуацию». Он распорядился провести в конце апреля специальное совещание, чтобы определить главные «болевые точки» и конкретные механизмы по снятию барьеров на пути фермеров к получению земли. За ближайший месяц в Карелии должны провести инвентаризацию сельхозугодий, которые фермеры готовы взять в аренду, а также проанализировать причины отказов. Артур Парфенчиков обратился к тем, кому отказали в получении земли для ведения сельского хозяйства, и предложил рассказать о причинах отказа на его страничке в соцсетях.      

Антонина Кябелева 

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