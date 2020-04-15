Скорректирован список предприятий Карелии, которые могут работать

В Карелии утвержден новый перечень организаций, которые могут продолжать свою работу в период действия режима повышенной готовности. Сегодня глава республики подписал соответствующий документ, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.

В список вошли юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не подлежит приостановлению во время дйствия ограничительных мер. Для примера: разрешается торговля продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, розничная торговля дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Организации туристического бизнеса не могут размещать туристов на срок менее 1 месяца и обязаны обеспечить их самоизоляцию.

На сайте rabotaem10.ru можно ввести основной ОКВЭД предприятия и получить информацию о том, можно ли работать в период режима ограничений.