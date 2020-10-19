Эксперт назвала последствия одновременного заражения ковидом и гриппом

При одновременном заражении коронавирусом и гриппом риск летального исхода увеличивается. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее слова передает РИА Новости.

Как сообщила специалист, вирусы гриппа увеличивают количество рецепторов к коронавирусу на клетках верхних и нижних дыхательных путей. Особенно опасно одновременное заражение для людей из групп риска.

Эксперт также напомнила россиянам, что привиться от гриппа необходимо до начала сезона активности вируса - до 1 ноября. Фото snob.ru