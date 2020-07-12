Названы новые адреса заболевших COVID-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 10 июля в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам: ул. Пришвина, ул. Пограничная, 6, ул. М. Горького, 26, ул. Ригачина, 20А.

По второму разу коронавирусная инфекция выявлена на ул. Григорьева, 4 (ранее 28.06), ул. Советская, 13 (ранее 05.07), Лососинское шоссе, 31к2 (ранее 03.07).

А по этому адресу заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: Березовая аллея, 35 (ранее 05.05, 08.05)

Ранее мы писали, что в Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 15 человек: в Петрозаводске – 10 человек, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, село Толвуя -1), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Кварцитный), в Кондопожском районе – 1 человек (деревня Готнаволок).