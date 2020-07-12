В автобусах Петрозаводска прошел рейд по соблюдению масочного режима

Сотрудники администрации города проверили в общественном транспорте соблюдение требований, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

В ходе рейда сотрудники администрации обследовали автобусы и троллейбусы, проходящие через остановку «Площадь Кирова». Особое внимание в ходе инспектирования уделялось вопросам правильного использования пассажирами средств индивидуальной защиты. Некоторые горожане по-прежнему носят маски, не полностью закрывая органы дыхания, что является нарушением действующих требований. Напомним, в соответствии с распоряжением Главы Республики Карелия от 12.03.2020 № 127-р при нахождении в общественном транспорте пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Маска, при этом, должна закрывать нос, рот и подбородок.

По итогам проверки 42 автобусов и троллейбусов, специалисты администрации не выявили грубых нарушений. Некоторым пассажирам сделаны замечания по неправильному ношению масок.

Рейды по проверке общественного транспорта будут продолжены.

Напомним, сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.