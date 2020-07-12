Мэрия Петрозаводска требует снести незаконно установленные объекты

Администрация Петрозаводска призывает владельцев незаконно установленных объектов освободить земельныеучастки, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

«В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО от 25.04.2011 № 1417, владельцев металлического контейнера и гаражей, расположенных на Комсомольском проспекте в районе дома № 19 «б», торговой палатки, установленной у дома № 28 на улице Горького, а также шлагбаума на улице Паустовского у дома № 11 «б», призывают освободить занятые земельные участки»,