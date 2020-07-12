Гендиректор «КСМ» Николай Макаров отмечает 70-летний юбилей

Сегодня свой 70-летний юбилей отмечает генеральный директор компании «КСМ» Николай Иванович Макаров. Публикуем поздравление от Президента Российского Союза строителей Владимира Анатольевича Яковлева.

«От имени Российского Союза строителей и от себя лично поздравляю Вас со знаменательным событием – 70-летием со дня рождения!

Вы встречаете эту дату с огромным жизненным и профессиональным опытом, успешно реализуя сложные современные проекты. Ваш трудовой стаж насчитывает 52 года, и все они отданы строительной отрасли, а Ваш трудовой путь может служить примером для нынешних молодых представителей профессии. За 20 лет Вы прошли путь от мастера до управляющего трестом и вот уже более 30 лет возглавляете крупнейшую строительную компанию Республики Карелия.

Именно под Вашим руководством предприятие растёт и развивается, реализует сложнейшие проекты, работает в разных сегментах строительного рынка. На протяжении многих лет компании «КСМ» присваивается почётное звание «Элита строительного комплекса России» по итогам Всероссийского конкурса на лучшее строительное предприятие. Это говорит о том, что Вам удалось собрать команду настоящих профессионалов, любящих своё дело и умеющих работать.

Строители России знают Вас, как большого профессионала, взвешенного в решениях и настойчивого в достижении цели, дальновидного и прагматичного руководителя, умеющего работать с людьми.

За достойный вклад в развитие строительной отрасли Вы удостоены высоких наград, имеете звания «Заслуженный строитель России», «Заслуженный работник строительного комплекса Республики Карелия», «Почётный строитель», «Почётный гражданин Республики Карелия» и другие.

Уверен, что Ваши деловые и человеческие качества, солидный управленческий опыт позволят и в будущем эффективно трудиться на благо отрасли и экономики всей страны.

От всей души желаю вам, уважаемый Николай Иванович, крепкого здоровья, энергии, благополучия, успехов в работе и реализации всех намеченных планов.

Большого счастья Вам и Вашим близким!»