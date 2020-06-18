Названы адреса десяти новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса жителей Петрозаводска, у которых инфекция была выявлена 17 июня. Их 10 человек.

Так, в городе появились 7 новых очагов коронавируса. Это дом №9А по набережной Варкауса, дом №29 по улице Черняховского, дом №6А по Скандинавскому проезду, дом №11 по улице Энтузиастов, дом №29 по улице Державина, дом №4 по улице Чернышевского и дом №3А по улице Кооперативной.

Помимо этого, заболевшие зарегистрированы в трех домах, в которых ранее уже находили Covid-19. Это дом №14 по улице Чапаева, а также частный сектор по улицам Клубной и Кольцевой.

Общее количество заболевших в Петрозаводске, по данным на 18 июня, достигло отметки в 400 человек.