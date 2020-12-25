25 декабря 2020, 22:51
Общество

Власти Карелии передумали требовать у туристов справку на коронавирус

Сообщение на страничке главы республики, содержащее уточнение антиковидных требований к гостям в период пандемии, подправили

С ограничительными мерами в Карелии творится какая-то чехарда. Их вводят, а потом тут же отменяют. Причем это происходит уже не первый раз.

Так и сегодня, 25 декабря, в районе обеда на страничке главы республики Артура Парфенчикова появилось распоряжение и традиционное разъяснение, в котором уточнялись требования к приезжающим в республику гостям. В частности, губернатор писал: «Гости республики обязаны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за два дня до прибытия, а также сообщить о своем приезде по телефону: 8-800-201-06-57».

Однако спустя пару часов, когда все СМИ сообщили об очередных корректировках распоряжения, пост Парфенчикова подправили. В обновленном сообщении и след простыл от требования к туристам иметь при себе отрицательные тесты на коронавирус.

«Уточняю требования к прибывающим в Карелию. Для туристов ничего не изменилось»,

- написал глава в обновленном сообщении. При этом самостоятельным туристам нужно будет совершить один звонок.

«Гости республики, за исключением организованных групп, приезжающие в Карелию для посещения объектов туристического показа и в целях участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, по-прежнему должны сообщать о своем приезде по телефону: 8-800-201-06-57»,

- пояснил губернатор.

Однако гражданам, прибывающим в республику в служебную командировку, нужно будет иметь справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, полученную не позднее, чем за два дня до прибытия в республику.

Информация о больничных для жителей старше 65 осталась прежней. Больничные листы можно продлить на новый срок: с 26 декабря 2020 года по 8 января 2021 года, а также с 9 января года по 22 января 2021 года. Не изменилось и то, что до 1 марта жители Карелии смогут получать все положенные им республиканские выплаты без дополнительных подтверждений.

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В Карелии пригрозили закрывать магазины, где нарушают масочный режим
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Карелия попала в число четырех регионов, опасных для Тульской области
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Оперштаб назвал количество новых больных Covid-19 в России
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Учителей пообещали не увольнять за отказ делать прививку от COVID-19
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Охлопков рассказал о пациентах с COVID-19, подключенных к ИВЛ
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Коронавирус зафиксирован в шести домах Петрозаводска за минувшие сутки
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Более восьми тысяч заболевших Covid-19 выявили в России за сутки
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Новые очаги заражения COVID-19 выявлены на Древлянке и Перевалке
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В России вновь выявлено более семи тысяч зараженных COVID-19
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Количество заразившихся COVID-19 растет в Карелии
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Названы новые адреса в Петрозаводске, где живут заразившиеся COVID-19
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Вновь большое количество заразившихся COVID-19 выявлено в Карелии
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Почти восемьдесят карельских школьников сегодня выйдут на дистанционку
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Количество заразившихся COVID-19 вновь увеличилось в Карелии
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Названы адреса 37 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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758 школьников и студентов отправлены на карантин из-за коронавируса
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В России продолжает расти суточное количество зараженных коронавирусом
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Названо количество новых зараженных коронавирусом в Карелии
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Прибывающих из-за рубежа вновь обязали сидеть на карантине
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Новые больные Covid-19 появились в разных микрорайонах Петрозаводска
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Суточное число заболевших Covid-19 в России идет в рост
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Группу в детском саду в Кондопоге закрыли на карантин по коронавирусу
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Новые зараженные коронавирусом выявлены в нескольких районах Карелии
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Увеличилось количество жертв пандемии в Петрозаводске
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Названы три болезни, ухудшающие прогноз зараженных Covid-19
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Два десятка новых адресов нанесены на ковидную карту Петрозаводска
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160 человек умерли от коронавируса за сутки в России
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Оперштаб объявил о новых больных Covid-19 в Карелии
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Ключевая вновь в эпицентре коронавируса в Петрозаводске
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Роспотребнадзор оценил необходимость новых ограничений из-за COVID-19
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Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены в Карелии
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В четырех домах Петрозаводска появились новые зараженные Covid-19
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В Петрозаводске и четырех районах есть новые заболевшие Covid-19
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Обновлены главные очаги коронавируса в Карелии на 19 сентября
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Коронавирус найден еще в шести домах Петрозаводска
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Суточное количество заболевших Covid-19 в России превысило шесть тысяч
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В восьми населенных пунктах Карелии появились новые больные Covid-19
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Увеличилось количество жертв пандемии в Карелии
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 18 сентября
подробнее...
В девяти домах Петрозаводска появились новые зараженные Covid-19
подробнее...
Почти шесть тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
подробнее...
Более пяти процентов петрозаводчан имеют антитела к коронавирусу
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Студентов и школьников Карелии продолжают отправлять на карантин
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Количество заразившихся COVID-19 вновь увеличилось в Карелии
подробнее...
Коронавирус расползается по районам Карелии
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В Кремле высказались о возможном возобновлении режима самоизоляции
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Количество жертв коронавируса в России превысило 19 тысяч человек
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Двадцать один дом с новыми случаями COVID-19 выявлен в Петрозаводске
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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Карелии
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Очередной пациент скончался от коронавируса в Карелии
подробнее...
Представлены главные очаги коронавируса в Карелии на 16 сентября
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В Карелии сократили срок вахты до двух недель в период коронапандемии
подробнее...
Еще более 100 школьников в Петрозаводске перевели на дистанционку
подробнее...
Число заразившихся COVID-19 вновь выросло в Карелии
подробнее...
Отправленный на карантин ребенок должен будет сдать тест на COVID-19
подробнее...
Новые заболевшие Covid-19 появились по семи адресам в Петрозаводске
подробнее...
За сутки Covid-19 выявлен в пяти населенных пунктах Карелии
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Онлайн-карта показала главные очаги Covid-19 в Карелии на 14 сентября
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Более пяти тысяч россиян накануне узнали о заражении Covid-19
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COVID-19 выявлен в шести домах Петрозаводска
подробнее...
Более 550 учащихся в Карелии отправлены на карантин из-за коронавируса
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ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
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Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Карелии
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В Роспотребнадзоре рассказали, как школы будут работать в 2021 году
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Диагноз коронавирус услышали жители одиннадцати домов Петрозаводска
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Новые случаи коронавируса выявлены в пяти населенных пунктах Карелии
подробнее...
Новых заболевших COVID-19 обнаружили по шести адресам в Петрозаводске
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Для школ Петрозаводска дополнительно закупают средства защиты
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Более 50 студентов перейдут на дистанционное обучение в Петрозаводске
подробнее...
В Карелии за сутки от COVID-19 вылечились полсотни жителей
подробнее...
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 11 сентября
подробнее...
Названы новые дома, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске
подробнее...
Суточное количество заболевших Covid-19 растет в России
подробнее...
74 школьника в Кондопоге перешли на дистанционку из-за коронавируса
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Стало известно, где зафиксированы новые случаи коронавируса в Карелии
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Оперштаб сообщил о тысячах новых заболевших Covid-19 в России
подробнее...
Училище Олимпийского резерва возобновляет работу после карантина
подробнее...
Коронавирус выявлен в 16 домах Петрозаводска
подробнее...
Классы еще трех школ ушли на дистанционное обучение из-за COVID-19
подробнее...
Новые случаи коронавируса выявлены в шести населенных пунктах Карелии
подробнее...
В школах Карелии не хватает средств защиты от коронавируса
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Премьера оперетты в Музыкальном театре откладывается из-за COVID-19
подробнее...
Более чем в двадцати домах Петрозаводска выявлен коронавирус за сутки
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Очередной пациент скончался от COVID-19 в Карелии
подробнее...
Оперштаб опубликовал количество новых заразившихся COVID-19 в Карелии
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Парфенчиков рассказал о заболевшем COVID-19 карельском школьнике
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Очередной рост числа заболевших COVID-19 выявлен за сутки в Карелии
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Парфенчиков предложил министру образования разрешить детям танцевать
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Первый случай коронавируса подтвержден в школе Карелии
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Минздрав озвучил сроки поставки вакцины от коронавируса в регионы
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Новые больные COVID-19 обнаружены в пяти домах Петрозаводска
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Оперштаб огласил количество новых заразившихся COVID-19 в Карелии
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Названы новые адреса, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске
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Три дня подряд в России заболевает COVID-19 более пяти тысяч человек
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Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 домах Петрозаводска
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Пожилой петрозаводчанин скончался от COVID-19
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Тридцать три новых случая коронавируса выявлено в Карелии
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Новый очаг коронавируса обнаружен в Петрозаводске
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За сутки в России вновь заразились COVID-19 более пяти тысяч человек
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В полутора десятках домов в Петрозаводске найден коронавирус за сутки
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Парфенчиков смягчил меры безопасности в условиях пандемии
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COVID-19 обнаружили в двадцати домах Петрозаводска
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Более десяти артистов Музыкального театра заболели коронавирусом
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COVID-19 за сутки найден в двадцати трех домах Петрозаводска
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Более тридцати человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Тридцатый человек скончался от коронавируса в Карелии
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В двадцати пяти домах Петрозаводска выявлен коронавирус за выходные
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Тринадцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Более чем в двадцати домах Петрозаводска выявлен коронавирус за сутки
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Более 30 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Карелии
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Еще один человек с коронавирусом умер в Карелии
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Публикуем новые адреса заразившихся COVID-19 в Петрозаводске
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Около тридцати человек заразились за сутки COVID-19 в Карелии
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Женщина умерла от коронавирусной инфекции в Карелии
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4676 случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в России
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За сутки в Петрозаводске выявлено 26 новых адресов с очагами COVID-19
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Около сорока человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Число больных COVID-19 в Петрозаводске перевалило за полторы тысячи
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Училище Олимпийского резерва приостановило работу из-за COVID-19
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Более 40 заболевших коронавирусом зафиксировано за сутки в Карелии
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Карелии сообщил о новой смерти
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Корсаков прокомментировал сообщения о новом карантине из-за COVID-19
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У воспитанников училища Олимпийского резерва выявлен коронавирус
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Около пяти тысяч человек заразились за сутки COVID-19 в России
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Оперативный штаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Карелии
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Названы новые адреса в Петрозаводске, где живут заразившиеся COVID-19
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Около 20 человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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От COVID-19 за сутки в России умерло более 100 человек
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Около сорока человек заразились COVID-19 в Карелии
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Мужчина умер от коронавирусной инфекции в Карелии
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Парфенчиков ввел очередные послабления карантинного режима в Карелии
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Появились новые адреса, где живут заболевшие COVID-19 в Петрозаводске
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За сутки в России выявлено 4870 случаев заражения COVID-19
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Около пяти тысяч человек за сутки заразилось COVID-19 в России
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Названы новые адреса, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске
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Более двадцати человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Женщина скончалась от коронавируса в Карелии
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Около пяти тысяч человек заразились COVID-19 за сутки в России
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Семнадцать новых домов с коронавирусом выявлено в Петрозаводске
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Тридцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Коронавирус найден в 12 домах Петрозаводска: 9 ранее были «чистыми»
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Грудной ребенок заболел коронавирусом в Карелии
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Коронавирус в выходные нашли в 13 домах Петрозаводска
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Более половины жителей Карелии не готовы прививаться от коронавируса
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Онлайн-карта назвала главные очаги Covid-19 в Карелии на 16 августа
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Новые заболевшие Covid-19 появились в семи населенных пунктах Карелии
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Множество новых очагов Covid-19 появились в Петрозаводске
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Вирусолог рассказал, сколько лет россиянам придется носить маски
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Более пяти тысяч новых случаев коронавируса выявили в России
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Новые аппараты для диагностики Covid-19 поступят в больницы Карелии
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Оперштаб сообщил о новых зараженных Covid-19 в разных районах Карелии
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Новые больные COVID-19 в Петрозаводске выявлены по семи адресам
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Охлопков ответил на обвинения в участившихся смертях от коронавируса
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Оперативный штаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Карелии
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Еще один житель Карелии умер от коронавируса
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Онлайн-карта назвала главные очаги Covid-19 в Карелии на 13 августа
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Больше ста человек умерли в России от коронавируса за сутки
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В двадцать одном доме Петрозаводска выявлен коронавирус за сутки
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Оперштаб назвал, сколько человек заболели COVID-19 в Карелии за сутки
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Прионежье вышло на третье место по заболеваемости Covid-19 в Карелии
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Количество заражений коронавирусом в России перевалило за 900 тысяч
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В одном из домов Петрозаводска коронавирус нашли в десятый раз
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26 новых случаев заболевания коронавирусом выявлены за сутки в Карелии
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Еще один пациент с коронавирусом умер в Карелии
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Оперштаб назвал главные очаги распространения Covid-19 на 11 августа
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Суточная заболеваемость коронавирусом в России снижается
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Коронавирус отказывается покидать дома с зараженными в Петрозаводске
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Возросло количество заболевших коронавирусом за сутки в Карелии
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Онлайн-карта назвала главные очаги Covid-19 в Карелии на 10 августа
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Борющимся с COVID-19 медикам по-особому рассчитают пенсионный стаж
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У пожаловавшихся на ОРВИ жителей Карелии обнаружили коронавирус
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Названы адреса заболевших коронавирусом в выходные дни в Петрозаводске
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Оперштаб огласил новые данные по заболевшим коронавирусом в Карелии
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Мужчина умер от коронавируса в Карелии
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Карелия первой в России начнет отличать коронавирус от других инфекций
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Парфенчиков рассказал еще об одном умершем вчера больном Covid-19
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Названо количество новых зараженных Covid-19 в Карелии
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Женщина с коронавирусом скончалась в Петрозаводске
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Онлайн-карта показала главные очаги Covid-19 в Карелии на 6 августа
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Количество больных Covid-19 в России превысило 870 тысяч
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Скандальное судно «Карелия» сегодня причалит к российскому порту
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Парфенчиков рассказал о 13 неизвестных ранее смертях больных Covid-19
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Еще один человек умер от коронавируса в Карелии
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Глава Кемского района потерял обоняние и лечится мхом
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 5 августа
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Названы адреса заболевших COVID-19 за прошедшие сутки в Петрозаводске
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Более 5200 заболевших Covid-19 выявлены в России за сутки
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Два человека повторно заболели коронавирусом в Карелии
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48 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 4 августа
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Названы адреса 15 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Больше пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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34 новых случая коронавируса выявлены в Карелии
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Новая вспышка Covid-19 в России может начаться в сентябре
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У главы администрации Кемского района подозревают COVID-19
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Названы адреса девяти новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Более пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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Женщина умерла от коронавируса в Петрозаводске
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Инвалид I группы госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19
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Администрация Кемского района переходит на закрытый режим работы
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Зафиксирована семнадцатая смерть от коронавируса в Карелии
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Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 31 июля
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Более пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Около сорока человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Женщина скончалась от COVID-19 в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 30 июля
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Более пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Пятнадцатый человек умер от COVID-19 в Карелии
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Названы переносящие коронавирус животные
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 29 июля
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Названы адреса 25 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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169 человек умерло в России за сутки от COVID-19
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Вновь более тридцати человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 28 июля
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Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Более пяти тысяч человек за сутки заболели в России COVID-19
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Более тридцати человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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В ВОЗ заявили о том, что пандемия коронавируса ускоряется
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На рыболовецком судне «Карелия» у Фарер произошла вспышка Covid-19
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Около шести тысяч человек заразились COVID-19 за сутки в России
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Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 26 июля
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Мурашко рассказал, будет ли вакцинация от Covid-19 обязательной
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Более пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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19 новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
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Названы адреса 29 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Десятки новых случаев коронавируса выявлены в Карелии
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Семья слегла с ковидной пневмонией после контакта с больным в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 24 июля
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Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений по коронавирусу
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Четырнадцатый пациент скончался от COVID-19 в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 23 июля
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Зараженный коронавирусом мужчина почти неделю не обращался к медикам
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Количество зараженных коронавирусом в России подобралось к 800 тысячам
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Названы новые адреса в Петрозаводске, где живут больные COVID-19
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Парфенчиков не будет отменять в Карелии режим повышенной готовности
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В Карелии от коронавирусной инфекции скончался еще один пациент
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Сроки окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
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Оперштаб уточнил, кто заразился COVID-19 на Ондской ГЭС
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Почти шесть тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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Новый очаг заражения COVID-19 выявлен в Карелии
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Главврач межрайонной больницы в Карелии обратился к жителям Костомукши
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Количество заболевших COVID-19 в Карелии превысило две тысячи человек
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Названы адреса новых больных COVID-19 в Петрозаводске
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Более сорока человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Коронавирус выявлен еще в одном микрорайоне Петрозаводска
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Менее шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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Тринадцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Названы новые адреса, где живут заразившиеся COVID-19 в Петрозаводске
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19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Карелии
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Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Количество смертей от коронавируса в России перевалило за 12 тысяч
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Еще один человек умер от коронавируса в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 16 июля
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Названы адреса 26 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Кинотеатрам в Карелии разрешили возобновить работу с 16 июля
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Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске
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Охлопков рассказал, что его тревожит в ситуации с COVID-19 в Карелии
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В петрозаводской железнодорожной больнице COVID-19 заболел 31 человек
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Публикуем новые адреса заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Парфенчиков: характер заражения COVID-19 изменился в Карелии
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Девять человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Одиннадцатый пациент с коронавирусом умер в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 12 июля
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Названы новые адреса заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Пятнадцать человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 11 июня
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Около семи тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
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Десятый пациент с коронавирусом умер в Карелии
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ВОЗ: рекордное количество человек в мире за сутки заразились COVID-19
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Коронавирусные ограничения могут вернуть в России
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 10 июля
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Названы адреса 16 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
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Число умерших от COVID-19 в России превысило 11 тысяч человек
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Меньше 30 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Карелии
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Названы адреса новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
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Более 30 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии за сутки
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Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Девятый пациент с коронавирусом умер в Карелии
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Еще 42 новых заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Карелии
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Почти 200 человек умерли от коронавируса в России за сутки
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Коронавирус поразил все районы Карелии
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Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Парфенчиков объяснил резкий рост заболевших коронавирусом
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Еще 50 новых заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Карелии
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 6 июля
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Названы адреса новых заболевших COVID-19 в Петрозаводске
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Около семи тысяч человек заразились в России COVID-19 за сутки
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Пациент с COVID-19 умер в Карелии
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В Карелии коронавирус выявлен еще у 17 человек
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Названы адреса 33 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
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Роспотребнадзор до конца года запретил массовые мероприятия для детей
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 4 июля
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Водители автобусов продолжают рисковать здоровьем пассажиров
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48 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки
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Названы адреса 21 нового заболевшего Covid-19 в Петрозаводске
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Более шести тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России
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43 новых случая коронавируса выявлены в Карелии
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Перевозчики могут остаться без работы за нарушения санитарных правил
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Названы адреса 19 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске
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Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 2 июля
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Больше 140 человек умерли от коронавируса в России за сутки
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