Власти Карелии передумали требовать у туристов справку на коронавирус

С ограничительными мерами в Карелии творится какая-то чехарда. Их вводят, а потом тут же отменяют. Причем это происходит уже не первый раз.

Так и сегодня, 25 декабря, в районе обеда на страничке главы республики Артура Парфенчикова появилось распоряжение и традиционное разъяснение, в котором уточнялись требования к приезжающим в республику гостям. В частности, губернатор писал: «Гости республики обязаны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за два дня до прибытия, а также сообщить о своем приезде по телефону: 8-800-201-06-57».

Однако спустя пару часов, когда все СМИ сообщили об очередных корректировках распоряжения, пост Парфенчикова подправили. В обновленном сообщении и след простыл от требования к туристам иметь при себе отрицательные тесты на коронавирус.

«Уточняю требования к прибывающим в Карелию. Для туристов ничего не изменилось»,

- написал глава в обновленном сообщении. При этом самостоятельным туристам нужно будет совершить один звонок.

«Гости республики, за исключением организованных групп, приезжающие в Карелию для посещения объектов туристического показа и в целях участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, по-прежнему должны сообщать о своем приезде по телефону: 8-800-201-06-57»,

- пояснил губернатор.

Однако гражданам, прибывающим в республику в служебную командировку, нужно будет иметь справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, полученную не позднее, чем за два дня до прибытия в республику.

Информация о больничных для жителей старше 65 осталась прежней. Больничные листы можно продлить на новый срок: с 26 декабря 2020 года по 8 января 2021 года, а также с 9 января года по 22 января 2021 года. Не изменилось и то, что до 1 марта жители Карелии смогут получать все положенные им республиканские выплаты без дополнительных подтверждений.