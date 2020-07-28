Более пяти тысяч человек за сутки заболели в России COVID-19

В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, пишет РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба.

Больше всего новых пациентов в Москве (674), Свердловской области (209) и Ханты-Мансийском автономном округе (187). Наименьший прирост продемонстрировали Калмыкия и Еврейская автономная область (по два), а также Ненецкий автономный округ (один).

В Карелии, как мы писали ранее, новой коронавирусной инфекцией за сутки заболело 32 человека: в Петрозаводске – 18 человек, в Костомукше – 1 человек, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, поселок Пиндуши – 1), в Кондопожском районе – 1 человек (поселок Пролетарка), в Питкяранте – 2 человека, в Сегеже – 2 человека, в Суоярви – 1 человек, в Олонецком районе – 1 человек (поселок Ильинский), в Пудожском районе – 1 человек (деревня Гакугса), в Прионежском районе – 2 человека (поселок Чална-1 и ст. Шуйская).

За весь период эпидемии в России зарегистрировали 823 515 заразившихся, из них 13 504 умерли, 612 217 вылечились.

В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 16 миллионов больных COVID-19, как минимум 646 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, – Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.