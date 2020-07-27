Петербургское метро признали худшим в России

Метро Санкт-Петербурга признали худшим в России. Рейтинг подземок составили эксперты общественного совета при министерстве транспорта РФ, пишет «Лента.ру».

Специалисты выясняли, насколько метро доступно в разных городах, трудно ли в нем ориентироваться, сколько стоит проезд, и как можно расплатиться за поездку. Также учитывалось количество упоминаний подземки в СМИ и качество работы клиентских служб, а также отзывы в Интернете.

На первое место эксперты поставили столичное метро. За ним в рейтинге расположилась подземка Казани. Самара и Нижний Новгород оказались в середине списка, а Екатеринбург и Санкт-Петербург замкнули рейтинг.

Дороже всего проезд в метро стоит в Москве - 57 рублей за поездку. В Новосибирске билет обойдется всего в 25 рублей.