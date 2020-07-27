В ближайшие дни Солнце будет опасно для россиян

В ближайшие три дня солнце может представлять опасность для жителей России из-за ультрафиолетового излучения. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Как отметил специалист, индекс ультрафиолетового излучения будет доходить до семи единиц, а на юге страны - до девяти единиц, это опасные показатели. На коже при таком солнце быстро появляются поражения.

Метеоролог порекомендовал в ближайшие дни не проводить много времени на солнце, чтобы избежать ожогов кожи и солнечных ударов.