27 июля 2020, 20:33
Россия

На Ладоге сфотографировали миражи

Необычное природное явление удалось запечатлеть туристам, отдыхавшим на крупнейшем озере Европы

На Ладожском озере отдыхающие стали свидетелями необычного природного явления. Туристы могли рассматривать на горизонте «жидкие» картины, пишет «Фонтанка».

По словам фотографа Антона Кубышкина, который оказался в воскресенье на Ладоге, на воду опустился холодный слой воздуха, а над ним оказался теплый. Такая ситуация привела к возникновению миражей.

Плавно меняющиеся «картины» напоминали мосты через Неву в Петербурге, подводные лодки, горы и спины огромных морских чудищ.

Миражи возникают, когда встречаются разные по плотности и температуре слои воздуха. Граница между ними отражает потоки света, как зеркало. Наблюдатели при этом видят и реальный объект (это может быть даже участок неба), и его отражение в атмосфере. Так называемый нижний мираж хорошо знаком автомобилистам: в жаркие дни над перегретым асфальтом мнимое изображение неба создает иллюзию лужи на дороге.

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Метки: 
Ленинградская область
Ладожское озеро
Мираж
оптическая иллюзия
антон кубышкин