На Ладоге сфотографировали миражи

На Ладожском озере отдыхающие стали свидетелями необычного природного явления. Туристы могли рассматривать на горизонте «жидкие» картины, пишет «Фонтанка».

По словам фотографа Антона Кубышкина, который оказался в воскресенье на Ладоге, на воду опустился холодный слой воздуха, а над ним оказался теплый. Такая ситуация привела к возникновению миражей.

Плавно меняющиеся «картины» напоминали мосты через Неву в Петербурге, подводные лодки, горы и спины огромных морских чудищ.

Миражи возникают, когда встречаются разные по плотности и температуре слои воздуха. Граница между ними отражает потоки света, как зеркало. Наблюдатели при этом видят и реальный объект (это может быть даже участок неба), и его отражение в атмосфере. Так называемый нижний мираж хорошо знаком автомобилистам: в жаркие дни над перегретым асфальтом мнимое изображение неба создает иллюзию лужи на дороге.