Движение по «Коле» остановят во вторник на 45 минут

Во вторник движение по трассе «Кола» остановится на 45 минут - с 15:00 до 15:45. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Трасса будет перекрыта из-за развода Ладожского моста через Неву в Ленинградской области. Вверх по реке пройдут баржи с буксирами.

Водителей просят учитывать эту информацию при продумывании графика поездок и соблюдать правила дорожного движения.