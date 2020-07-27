27 июля 2020, 19:47
Движение по «Коле» остановят во вторник на 45 минут
Развод Ладожского моста остановит движение по федеральной автодороге
Во вторник движение по трассе «Кола» остановится на 45 минут - с 15:00 до 15:45. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
Трасса будет перекрыта из-за развода Ладожского моста через Неву в Ленинградской области. Вверх по реке пройдут баржи с буксирами.
Водителей просят учитывать эту информацию при продумывании графика поездок и соблюдать правила дорожного движения.