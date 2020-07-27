Медведь съел мужчину на Камчатке

На Камчатке, недалеко от села Таловка медведь съел пожилого местного жителя. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Тело 63-летнего мужчины нашли на дороге, которая ведет к местной свалке. Труп был изъеден хищником.

Пока не ясно, погиб ли пенсионер в результате нападения медведя, или он сперва умер, а затем был обнаружен хищником. После инцидента медведя нашли и застрелили, заявили в полиции.