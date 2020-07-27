Минимальная стоимость шампанского вырастет в России

Минфин выступил с предложением о повышении минимальной розничной цены бутылки шампанского. Предполагается, что она должна вырасти со 164 до 169 рублей, пишет ТАСС.

Проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения должны вступить в силу с нового года.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 января вырастет минимальная розничная цена водки, коньяка и бренди. Бутылка 0,5 водки будет стоить не менее 238 рублей, коньяка - 446 рублей, бренди - 324 рублей.