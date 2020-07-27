Классным руководителям с сентября начнут доплачивать

С началом нового учебного года учителя будут дополнительно получать пять тысяч рублей в месяц за классное руководство. При этом региональные и муниципальные выплаты тоже сохранятся, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Чиновник отметил, что выплаты будут реализованы в соответствии с поручением президента России.

Напомним: ранее Кравцов рассказал, что новый учебный год в нашей стране начнется в традиционном формате. В День знаний в школах России должны пройти торжественные линейки.