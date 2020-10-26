Медики рассказали, как вернуть обоняние после заражения COVID-19

Медики рассказали, что нужно сделать, чтобы восстановить обоняние, потерянное из-за заболевания новой коронавирусной инфекцией. Совет дал врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев. Публикует их телеканал «Звезда».

Специалист объяснил, что для этого полость носа следует постоянно орошать, а также использовать капли и сосудосуживающие препараты.

«Можно самому приготовить раствор с морской солью»,

– сказал он.

Кроме того, Ходжаев рекомендовал поддерживать достаточную влажность воздуха в помещении, пить много воды и принимать поливитамины и витамины группы В. Также нейтрализовать остаточный эффект симптома COVID-19 поможет правильное питание и отказ от спиртных напитков и никотина (фото с naked-science.ru).