Синоптики обещают аномальное тепло в конце октября

В последнюю неделю октября на всей территории России установится аномально теплая погода. Температура воздуха будет значительно выше нормы для этого времени. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Как рассказал Вильфанд, на европейской территории России будут господствовать теплые воздушные массы с юга, а на азиатской - очень теплые с Тихого океана.

На востоке страны температура воздуха будет превышать норму на 10-15 градусов. На западе такого резкого контраста не будет. Тем не менее, будет теплее на 4 градуса, чем обычно. Вильфанд назвал такую погоду комфортной. Фото goodfon.ru