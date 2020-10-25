Названы причины развития рака языка

Рак языка может развиться из-за небрежного отношения людей к зубным протезам. Об этом рассказал врач-онколог Игорь Малиновский, его слова приводит портал «Говорит Москва».

Это часто приводит к таким онкологическим заболеваниям, когда идет несостоятельность съемного протеза, когда происходит постоянное натирание слизистой, которое в последующем приводит к хронической травме,

- заявил специалист.

По словам Малиновского, спровоцировать рак также может несостоятельность коронок или отлом зубов. В этом случае опухоль может возникнуть не только при костной патологии, но и на слизистой рта. Фото iatropedia.gr