Врач рассказал, как быстро справиться с похмельем

Восстановить организм после выпитого накануне алкоголя можно при помощи некоторых методов, которые подсказал врач-нарколог Алексей Казанцев. Об этом рассказывает Пятый канал.

Так, по словам медика, начать день нужно с контрастного душа, попеременно включая на пять секунд горячую и холодную воду. После этого необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма.

Обязательно необходимо принимать минералочку, чтобы выводить pH крови в сторону ощелачивания,

- заявил Казанцев.

Врач отметил, что при похмелье важно правильно позавтракать. Подойдет, к примеру, непережаренный омлет.

В течение дня нарколог рекомендовал принимать витамины и препараты, содержащие калий и магний.

Для улучшения общего самочувствия необходимо совершить прогулку на свежем воздухе, воздержавшись от сильных физических нагрузок, заключил врач. Фото stackpathcdn.com