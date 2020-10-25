Тысячи новых зараженных коронавирусом выявлены в России

За последние сутки в России коронавирус выявлен еще у 16 710 человек. Скончались 229 пациентов. Выздоровели 7704 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 4455 человек. В Санкт-Петербурге 709 новых случаев, в Архангельской области - 286, в Мурманской области - 189, в Ленинградской области - 125.

Всего с начала пандемии болезнь диагностирована 1 513 877 раз. Умерли 26 050 человек. Выздоровели 1 138 522 пациента.

Напомним, в Карелии 24 октября выявлены 100 новых случаев коронавируса. Фото mycdn.me