25 октября 2020, 10:44
Тысячи новых зараженных коронавирусом выявлены в России
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране
За последние сутки в России коронавирус выявлен еще у 16 710 человек. Скончались 229 пациентов. Выздоровели 7704 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Больше всего новых зараженных в Москве - 4455 человек. В Санкт-Петербурге 709 новых случаев, в Архангельской области - 286, в Мурманской области - 189, в Ленинградской области - 125.
Всего с начала пандемии болезнь диагностирована 1 513 877 раз. Умерли 26 050 человек. Выздоровели 1 138 522 пациента.
Напомним, в Карелии 24 октября выявлены 100 новых случаев коронавируса. Фото mycdn.me