Медик назвала продукты, которые помогут бороться с осенней хандрой

Эксперт в области пищевого поведения, биологических ритмов и здоровья человека Мария Краснова обозначила продукты, которые способны помочь человеку бороться с осенней депрессией. Слова специалиста приводит Пятый канал.

Как считает Краснова, осенью стоит налегать на рыбу, орехи, черный щоколад, финики и свежие овощи. Все эти продукты стимулируют синтез серотонина.

Эксперт напомнила, что в холодное время года важно следить за восполнением витамина D. «Из-за недостатка солнца и солнечного света организм хуже синтезирует витамин D. Так что нужно употреблять жирные сорта рыбы, сыры, морские водоросли, сливочное масло и куриные желтки», - пояснила специалист.

Краснова предостерегла от употребления крепкого алкоголя, отметив, что алкогольные напитки в таком состоянии только усугубят апатию. Она посоветовала избегать стрессов, сильных нагрузок и эмоционального истощения. Фото wallpaperup.com