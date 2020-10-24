Эксперт рассказала об опасности колбасы для здоровья

Употребление колбасы может нанести серьезный вред здоровью. Детям, а также людям, страдающим от болезней кишечника и желудка, стоит полностью отказаться от этого продукта. Такой совет дала врач-гастроэнтеролог Инна Мазько, ее слова приводит «Комсомольская правда».

Мяса в колбасе, в лучшем случае, до 40%. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и т.д. Остальное - соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители,

- рассказала эксперт.

Мазько сообщила, что для придания колбасе розового цвета используют нитриты, которые вызывают рак. Кроме того, в состав продукта входят фосфаты, нарушающие усвоение кальция и провоцирующие развитие остеопороза и рахита.

Любителям колбасы Мазько порекомендовала делать ее дома из натуральных ингредиентов. Фото 1zoom.me