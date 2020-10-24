24 октября 2020, 15:33
Россиянин пытался спасти паспорт и застрял в мусоропроводе
Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор, и освободили мужчину
В Новосибирске спасатели вытащили из мусоропровода 34-летнего мужчину, который упал туда, пытаясь спасти свой паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.
Спасателям поступила информация о том, что в мусоропроводе на первом этаже в доме по улице Пархоменко застрял молодой человек, который не может самостоятельно выбраться.
Прибывшие на место спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор, и освободили мужчину из «заточения». От медицинской помощи он отказался.