Россиянин пытался спасти паспорт и застрял в мусоропроводе

В Новосибирске спасатели вытащили из мусоропровода 34-летнего мужчину, который упал туда, пытаясь спасти свой паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Спасателям поступила информация о том, что в мусоропроводе на первом этаже в доме по улице Пархоменко застрял молодой человек, который не может самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор, и освободили мужчину из «заточения». От медицинской помощи он отказался.