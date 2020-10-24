Россиян предупредили о подорожании ключевых продуктов

К новому году ключевые продукты питания могут заметно подорожать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на экспертов рынка продовольствия.

По словам директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, в цене вырастут макароны. Это связано с подорожанием продовольственной пшеницы. Мясо и молоко также станут дороже. Причина этого - рост цен на корма для скота.

Также следует ожидать подорожания рыбы и рыбных продуктов. Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько считает, что российским производителям проще продавать рыбу за границу, чем сбывать ее в своей стране. Фото olivemagazine.gr