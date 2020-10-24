Российский блогер сжег «Мерседес» за 13 миллионов рублей

Российский блогер Михаил Литвин сжег свой автомобиль Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей и опубликовал видео процесса на Youtube. Ролик доступен на его канале.

На кадрах молодой человек выезжает на автомобиле на поле, после чего обливает его бензином, отходит на безопасное расстояние и поджигает транспортное средство.

Как сообщает РИА Новости, блогер приобрел автомобиль в 2019 году, через некоторое время он стал постоянно ломаться. В связи с этим у Литвина возник конфликт с официальным дилером.

Напомним, подобный случай был и в Петрозаводске. 19 декабря 2019 года московский блогер Игорь Мороз приехал в аэропорт «Пески» и сбросил там с вертолета свой «Гелендваген». История имела широкий общественный резонанс, а аэропорт назвал все случившееся учениями.