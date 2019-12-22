Федеральный канал заподозрил обман в сбросе «Гелендвагена» с вертолета

В эфире вечерних «Вестей» на телеканале «Россия-1» показали сюжет о скандальной истории со сбросом автомобиля «Гелендваген» с вертолета в петрозаводском аэропорту «Пески».

Журналист телеканала встретился с блогером Игорем Морозом, организовавшим акцию. Молодой человек отверг обвинения в том, что упавшая с неба машина могла «угробить» людей. По словам Мороза, все было просчитано.

В сюжете говорится, что Игорь Мороз по образованию юрист. Приехал покорять Москву из Ростова-на-Дону.

Что касается сброшенной с неба машины, то у телеканала возникли сомнения, что действительно был уничтожен «Гелендваген» за 16 миллионов рублей. Автоэксперт предположил, что с вертолета сбросили либо пустой автомобиль без мотора, либо очень старое транспортное средство.

Напомним, скандальная история произошла в Петрозаводске 19 декабря. В аэропорту «Пески» молодой человек из Москвы арендовал вертолет (заплатив за 20 минут полета 250 тысяч рублей) и сбросил с высоты 300 метров «Гелендваген». По факту произошедшего проверку проводит транспортная полиция. Аэропорт же назвал все случившееся учениями.