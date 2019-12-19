Москвичи сбросили «Гелендваген» с вертолета в Петрозаводске

Сегодня днем в аэропорту «Пески» был совершен необычный полет. В аэропорт прибыли двое москвичей, арендовали вертолет, подняли на нем в воздух автомобиль «Гелендваген» 1995 года выпуска и сбросили его вниз, сообщает «Столица на Онего». Машина разбилась всмятку.

За 20-минутный полет жители столицы заплатили 250 тысяч рублей. Примерная стоимость сброшенного автомобиля составляет миллион рублей.

Они приехали, заплатили деньги, наклеили на вертолет наклейку с надписью «Мороз», прикрепили на внешней подвеске Mercedes, и вертолет поднялся в воздух, - объяснили в аэропорту. - Вертолет поднялся на высоту 300 метров, отлетел немного в сторону и сбросил автомобиль вниз, на площадку аэропорта «Пески», где раньше проходил фестиваль «Воздух», не на взлетную полосу.

По словам сотрудников аэропорта, остатки разбитого автомобиля трактор, который наняли москвичи, отвез на металлолом.

По данным издания, двое жителей столицы поспорили на крупный контракт. Один выиграл, другой проиграл. Проигравший ставил на кон «Гелендваген», который должны были сбросить с воздуха. В Москве затею осуществить не удалось, поэтому они решили попробовать сделать это в Карелии.