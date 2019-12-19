Артур Парфенчиков вручил награды чиновникам и бизнесменам

Сегодня на заседании правительства РК глава Карелии вручил государственные награды, сообщает журналист нашего портала из зала заседаний ЗС РК.

Генеральный директор Лесопромышленной холдинговой компании «Кареллеспром» Павел Дегтярев был награжден медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» за высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями.

Первый заместитель министра экономического развития и промышленности РК Янина Свидская была награждена Почетной грамотой Правительства Республики Карелия за вклад и развитие инвестиционного потенциала республики и эффективную реализацию проектов по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия.

Индивидуальный предприниматель Вадим Маркелов, общество с ограниченной ответственностью MB Barbell получил нагрудный знак МЧС России «За заслуги» в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Генеральный директор ООО «Карелия Палм» Юрий Айвазов получил почетный знак Главы Республики Карелия «За вклад в развитие Республики Карелия» за высокий профессионализм и заслуги в развитии лесоперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и сохранении лесных богатств республики.

Добавим, что награжденный чиновник и директор госкомпании становились в этом и в предыдущие годы героями наших материалов.

Павел Дегтярев получил широкую известность после того, как появилась информация о рекордной вознаграждении за работу на посту руководителя госкомпании. По итогам 2018 года ему была выдана премия в размере 26 миллионов рублей.

А в мае 2018 года на интернет-портале «Петрозаводск говорит» была опубликована статья «Бизнес под прикрытием. Как Карелию превращают в свалку». В ней мы рассказывали о том, как в республике наживаются на мусоре. В одном из эпизодов этой многослойной истории важную роль сыграла Янина Свидская, тогда занимавшая должность первого заместителя председателя госкомитета по управлению государственным имуществом и организации закупок. Именно она приняла превращенный в свалку земельный участок, не предъявив никаких претензий к арендатору, который, по условиям договора, нес ответственность за его экологическое состояние. О том, как это объяснила Свидская, читайте в нашем материале «Свалка в пределах компетенции. Как в Карелии распоряжаются землей».