Автогонки в Петрозаводске: какие события пройдут сегодня

10:00 – в здании на улице Красной, 10 в Петрозаводске пройдет кубок Карелии и Первенство города Петрозаводска по танцевальному спорту «Ритмы Онего».

11:00 – в Петрозаводске на площадке Автошколы ВОА (пр. Первомайский, 68б) состоится открытый кубок РК по автомобильному спорту.

12:00 – в детско-юношеском центре (пр. А. Невского, 71) состоится фестиваль молодежной благотворительности «Снеж’ОК».

14:00 – в «Петровском Дворце» (ул. Красная, 8), запланирована премьера мюзикла А. Морсина «Снежная королева». Игровая программа у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. Ярмарка-мастерская «Новогодний «ДворИк».

О других мероприятиях, культурной и спортивной направленности, читайте в афише выходного дня.