22 декабря 2019, 08:30
Автогонки в Петрозаводске: какие события пройдут сегодня
Обзор мероприятий от портала «Петрозаводск говорит», ожидаемых в воскресенье, 22 декабря
10:00 – в здании на улице Красной, 10 в Петрозаводске пройдет кубок Карелии и Первенство города Петрозаводска по танцевальному спорту «Ритмы Онего».
11:00 – в Петрозаводске на площадке Автошколы ВОА (пр. Первомайский, 68б) состоится открытый кубок РК по автомобильному спорту.
12:00 – в детско-юношеском центре (пр. А. Невского, 71) состоится фестиваль молодежной благотворительности «Снеж’ОК».
14:00 – в «Петровском Дворце» (ул. Красная, 8), запланирована премьера мюзикла А. Морсина «Снежная королева». Игровая программа у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. Ярмарка-мастерская «Новогодний «ДворИк».
О других мероприятиях, культурной и спортивной направленности, читайте в афише выходного дня.