Снег сойдет в Карелии в преддверии Нового года

Текущий декабрь совсем не радует юг Карелии зимней погодой: только температура немного понизилась, как тут же на горизонте снова замаячил «плюс» и очередная порция дождей.

Как сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», в преддверии Нового года в крупных населенных пунктах республики снова сойдет снежный покров. На текущий момент этот декабрь оценивается как аномально теплый - отклонение от нормы составляет более 5 градусов.

В ближайшие дни погода меняться не собирается: будет аномально тепло, отклонения от нормы будут достигать почти 10 градусов. Все благодаря тому, что республика окажется в передней части циклонической депрессии, где будут преобладать теплые южные потоки. Во второй половине декады в Карелию заглянет антициклон, температура понизится. Однако, точного прогноза на конец месяца еще нет.

В целом, третья декада по северной части республики ожидается на 5 градусов выше нормы, на юге до 7 градусов (норма в районе -8,0). Осадков ожидается чуть больше нормы, на севере на 40-60 % больше нормы. Виной таким обильным осадкам станут в основном теплые фронты циклонов, которые будут пробиваться дальше на север. Преобладать будет по-прежнему облачная погода.