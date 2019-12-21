21 декабря 2019, 15:51
Половина всех смертей в Карелии приходится на болезни сердца
Большое количество жителей республики уходят из жизни из-за новообразований
Карелиястат сообщил статистику смертности в республике. За 10 месяцев 2019 года в Карелии ушло из жизни 7422 человека.
Основной причиной смертей в республике стали болезни системы кровообращения. На их долю приходится половина летальных случаев - 3777. На втором месте по смертности находятся новообразования - 1234 случая.
Внешние причины смерти унесли жизни 491 жителя республики. В это число входят погибшие в ДТП (54 человека), отравившиеся алкоголем (15 человек), утонувшие (23 человека).
За январь-октябрь 2019 года в Карелии был убит 31 человек. 81 житель республики совершил самоубийство.