Новый самоучитель по финскому языку издан в Карелии

В Карелии издано учебное пособие «Самоучитель по финскому языку». Автор пособия - председатель Карельской региональной общественной организации «Центр финского языка в республике Карелия» Татьяна Аргутина-Исламаева, сообщает пресс-служба правительства РК.

Самоучитель предназначен для тех, кто только приступает к изучению финского языка или уже учит язык и нуждается в новых заданиях и упражнениях.

Пособие будет использовано при проведении курсов финского языка в Ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов республики Карелия, а также направлено в образовательные организации, учреждения культуры, национальные общественные организации в республике.

Книга выпущена издательством «Периодика» при поддержке министерства национальной и региональной политики Карелии.